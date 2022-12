Gigi D’Alessio e l’agghiacciante rivelazione su Anna: “Era troppo….”

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati al centro dell’attenzione per tanti anni per via delle loro relazione fatta di alti e bassi. Purtroppo hanno deciso di prendere strade diverse, ma sono rimasti in buoni rapporti per amore del piccolo Andrea. Entrambi non hanno mai spiegato la vera causa della loro rottura.

Poi un giorno il cantante ha deciso di dare una spiegazione plausibile ai fan che hanno sempre fatto domande sull’argomento. Le sue parole sull’ormai ex compagna non sono passate inosservate. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Gigi D’Alessio è stato sposato con Carmela Barbato e dal loro amore sono nati tre figli Claudio, Ilaria e Luca (noto per aver partecipato con il nome d’arte LDA nella penultima edizione di Amici). Era il 1986 quando sono convolati a nozze, ma nel 2005 già la loro storia era alla deriva.

In seguito alla separazione il cantante è uscito allo scoperto con la Tatangelo. All’inizio non erano visti di buon occhio, però con il passare del tempo hanno fatto cambiare idea alla gente. Carmela Barbato non ha mai voluto tendere la mano alla cantante a differenza dei figli. Basta pensare che qualche mese fa la Tatangelo aveva pubblicato una storia su Instagram in compagnia di Ilaria D’Alessio.

Nel 2021 si sono detti addio e lui adesso è felice con Denise Esposito che lo ha reso padre per la quinta volta. L’ex compagna è stata fidanzata con il rapper Livio Cori e dopo un paio di mesi si sono lasciati. Non è chiaro cosa li abbia spinti a prendere questa decisione. Di recente, però, è emerso un retroscena inaspettato sulla fine della relazione tra D’Alessio e la Tatangelo. E’ stato proprio lui a parlarne,

“E’ stata una vita dura”

“E’ stata una vita dura. Non volevo stare tutto il giorno al Grande Fratello con le telecamere accese! Quando non pubblicavamo qualcosa sui social, pensavamo di essere in crisi. È sempre stato così, sono stato accusato di non essere venuto per il mio compleanno e di non essere andato sulla neve con lei. Ma non era vero, io c’ero”. La storia, dunque, non è finita per una questione d’età o per mancanza di affetto, ma per le continue intromissioni dei giornalisti e dei social.

La diretta interessata ha poi aggiunto in un secondo momento: “Il problema con Gigi è che io avevo 40 anni e lui 20. Sto scherzando, ma ne ha ancora 20. Sono nata vecchia per essere di nuovo giovane“.

Infine ecco cosa ha detto in merito agli attacchi ricevuti: “Certi giudizi tranchant, che non mi rappresentavano affatto. Non mi hanno perdonato nulla e ci sono rimasta malissimo: ho sofferto, soprattutto perché quando sei giovane non hai spalle larghe per difenderti“.