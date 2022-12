Manuela Arcuri, smaschera Suor Cristina: “Ecco cosa ho visto dietro le quinte di Ballando”

Manuela Arcuri è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Da non dimenticare il suo talento indiscusso nell’arte delle recitazione. Infatti per anni ha cavalcato l’onda del successo accanto a colleghi di un certo spessore, come l’affascinante Gabriel Garko.

Di recente ha deciso di svelare un retroscena del tutto inaspettato avvenuto dietro le quinte di Ballando con le stelle. In quel periodo anche Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, faceva parte del cast ed era la protagonista del talent show di Rai 1. Ed è proprio su di lei che l’attrice ha speso qualche parola.

In una delle precedenti puntate di Verissimo Cristina Scuccia è stata ospite di Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato la sua nuova vita dopo aver tolto l’abito religioso. Tutti i telespettatori sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto la sua nuova versione, in quanto l’hanno definita una bellissima ragazza dal fascino del tutto naturale.

“Avevo paura di deludere qualcuno invece è stato bellissimo…Mi è arrivato il messaggio di un sacerdote che mi ha scritto: ‘Cristina ora che hai i tacchi e un abito rosso, hai una missione più grande’. Questo un po’ mi spaventa, perché essere missionari, testimoni di qualcosa è una cosa grande. Sono umana come tutti e ho delle mie fragilità. Ora mi sento libera, come se mi fossi tolta un peso di dosso. Avevo paura di dare delle spiegazioni”.

Le parole toccanti della vincitrice di The Voice 2014 hanno commosso i telespettatori, i quali le hanno augurato il meglio. Anche un volto noto del mondo dello spettacolo si è espresso sulla scelta di Cristina. Si tratta appunto di Manuela Arcuri che ha menzionato ciò che accadeva dietro le quinte dello show di Milly Carlucci.

“Sono rimasta senza parole”

“Io l’ho vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho vista sempre con l’abito da suora…Non me l’aspettavo proprio sono rimasta senza parole, anche se era una Suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica che le piaceva cantare e ballare…”.

Era l’anno 2019 quando le due donne si esibivano in fantastiche performance in pista da ballo. Se Manuela Arcuri ha mostrato tanto fascino da vendere, l’altra è spiccata per la sua grinta e gioia di vivere.

Qualcuno si era lamentato della sua presenza nello studio, dunque lei si è difesa dicendo di voler portare in tv la parola di Dio. “Ho tolto l’abito religioso, ma l’essenza non è cambiata”, ecco come si è difesa dagli attacchi dei più critici.