Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, la figlia è diventata uno schianto: sembra una modella

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota in passato hanno avuto una relazione tale da far sognare tutti gli italiani negli anni Novanta. Poi di punto in bianco si sono lasciati senza alcun rancore, soprattutto per il bene della figlia Natalia Mastrota.

Non tutti sanno che adesso è una splendida donna, in quanto ha ereditato il fascino sia del padre che della madre. Ecco com’è diventata e di cosa si occupa nella vita di tutti i giorni.

I due si sono incontrati per la prima volta sui set televisivi e si sono innamorati a prima vista. Pochi mesi più tardi sono convolati a nozze, assecondando quella scia di passione che li ha travolti. Poco dopo è nata la loro bambina e di lì a poco si sono lasciati. Per tanto tempo non hanno rivelato il reale motivo del loro addio.

Poi un giorno è stato proprio lui a svelare l’inaspettato: “Abbiamo un po’ bruciato le tappe…ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia della naturae ci siamo lasciati”. Poi durante un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan ha dichiarato l’inaspettato: “Se mi ha tradito ha fatto bene e non va certo giudicata severamente”.

Così dicendo ha fatto intendere che anche lui ha avuto le sue colpe. Nel 1992 si sono sposati e l’addio è arrivato nel 1998. Tre anni prima hanno avuto una figlia che hanno chiamato Natalia. Molti non conoscono il suo volto, dunque ecco una foto che conferma la sua bellezza.

Una figlia bellissima…tra le montagne

Natalia Mastrota è lontana dalle telecamere del mondo dello spettacolo italiano. Infatti non ha seguito le orme dei genitori. In tanti notano una somiglianza con la madre: stesse fossette, occhi da cerbiatto e chioma folta.

A 14 anni si è appassionata dello sci d’alpinismo e a 16 anni ha gareggiato per poi arrivare a partecipare alla coppa del mondo. “Volevo fare la guida alpina, ma poi ho incrociato un gruppo di sci alpinisti e mi hanno chiesto di provare punto ho cominciato a fare gare, puntavo in alto perché sono una competitiva”, ecco cosa ha detto durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Oggi vive a Chamonix, tra le sue amate montagne, con il compagno Daniel Castillo. I due sono diventati genitori di due maschietti di nome Marlo e Sasha. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono contenti di essere diventati nonni. Non a caso compaiono spesso sui rispettivi profili Instagram in loro compagnia. Giorgio Mastrota è soprannominato “nonno pollicione” in modo affettivo dei due piccoli.