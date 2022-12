Fabio Fazio, l’avete mai visto da giovane? Faceva impazzire tutte le donne

Fabio Fazio è uno dei conduttori più noti del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente è al timone della conduzione di Che tempo che fa accanto alla comica Luciana Littizzetto. La Rai da sempre punta sulla sua bravura perché porta a casa ottimi risultati in termini di ascolti.

Non tutti lo ricordano agli inizi della sua carriera televisiva. Aveva qualche anno in meno e non ha mai perso il suo fascino. Tuttavia in passato ha letteralmente stregato la vasta platea femminile. Ecco uno scatto di qualche anno fa.

Nato a Savona il 30 novembre 1964, Fabio Fazio è un conduttore e autore televisivo, imitatore, produttore televisivo, saggista e imprenditore. In poche parole è un vero professionista a 360 gradi. Per questo motivo gli alti vertici della Rai hanno sempre fatto riferimento alla sua persona. In effetti ogni domenica sera tiene incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo.

Negli anni ottanta ha avuto la possibilità di esordire sulle reti Rai, ottenendo grande successo al timone del programma domenicale Quelli che…il calcio dal 1992 fino al 2021. Da non dimenticare le edizioni condotte del Festival di Sanremo del 1999, 2000, 2013 e 2014.

Per quanto riguarda la vita privata è sposato dal 1994 con Gioia Selis e dal loro amore sono nati i figli Michele e Caterina. Tante soddisfazioni ha accumulato nel corso del tempo. Secondo le fan il merito è stato anche del suo indiscusso fascino che ha raggiunto l’apice negli anni della giovinezza.

Curiosità su Fabio Fazio

Fabio Fazio si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Genova nel 1983. L’anno prima ha esordito in radio come imitatore nel programma Rai Black Out. Successivamente ha avuto modo di esordire in televisione accanto a Raffaella Carrà in Pronto Raffaella.

Sempre in quegli anni ha partecipato anche al programma di Loretta Goggi, ovvero Loretta Goggi in quiz e a Sponsor city. In quegli anni non passava inosservato né per la sua indiscussa bravura né per il suo fascino. Oltre alla radio e alle trasmissioni televisive, si è cimentato anche nella recitazione. Nel 1996 ha interpretato se stesso in Pole pole mentre l’anno successivo ha interpretato lo psicologo nel film Un giorno fortunato.

Come se non bastasse ha prestato la sua voce per alcuni doppiaggi, tra cui due cartoni animati. Infine è stato spesso criticato per gli altri compensi che gli vengono attribuiti. A prescindere da tutto è uno dei personaggi pubblici più amati del momento.