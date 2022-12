Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary la cruda realtà: “Mi costerà…”

Ancora siamo increduli, eppure è tutto vero, e lo è pure da svariati mesi: Francesco Totti e Ilary Blasi non si amano più e stanno per firmare la separazione che anticiperà il divorzio. I rispettivi fan li hanno seguiti entrambi con grande attenzione negli ultimi mesi, soprattutto sui Social, sebbene lui abbia mantenuto in quel senso, un profilo più basso rispetto alla conduttrice romana, e si sono molto addolorati nel comprendere che tra di loro si fosse innestata una burrasca.

Ma ora pare, almeno stando all’ ascolto di alcune indiscrezioni, che la separazione non sarà poi così complicata. Insomma, i due coniugi potrebbero avere trovato una soluzione che li metterebbe entrambi d’accordo… Ma assai cara per lui…

Quando è stata annunciata, tramite una nota stampa, la fine del matrimonio, che per molti è stato una vera e propria favola, tra il Re di Roma e la bellissima showgirl delle Reti Mediaset, siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta. E’ vero- tuttavia- che già da diverso tempo si parlava di crisi tra i due ma si pensava che fosse solo uno dei tanti chiacchiericci su di loro.

Nella tarda primavera poi Ilary era anche stata ospite dall’amica Silvia Toffanin, nel suo seguitissimo Verissimo, per smentire la fine del loro amore e sostenere che non era affatto vero che Francesco avesse iniziato una relazione con una ” certa” Noemi Bocchi. Lui- nel frattempo- aveva chiesto, tramite la pubblicazione di un accorato video pubblicato su Instagram, di smetterla di raccontare certe cose, riferendosi ai giornalisti di gossip, dal momento che si doveva cercare di tutelare tre figli.

Fatto sta che poi il famoso chiacchiericcio si è rivelato vero e che quella Noemi era ed è davvero la nuova compagna dell’ ex numero 10 della Roma. Ora i due non si nascondono più e vivono serenamente la loro storia d’amore che è sempre sotto i riflettori. E anche Ilary ha voltato pagina…

Novità sulla separazione, lo rivela lui

La conduttrice dell’ Isola dei Famosi, che ci ha allietato per tutta estate su Instagram con tantissimi scatti dove ha messo in luce la sua eccellente fisicità, ora sarebbe felice tra le braccia di Bastian, un imprenditore tedesco, con il quale è stata pizzicata dai paparazzi di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare i due avrebbero passato una notte di passione in una suite da capogiro in un hotel di Zurigo per poi salutarsi in aeroporto con un bel bacio. E immancabile poi è stato il selfie di coppia!

E ora che anche lei è felice con un’altra persona, arriva la notizia che i rispettivi fan si auguravano di sentire da tempo: la separazione, che è ormai alle porte, sarà meno complicata e combattuta del previsto. In che senso?

Il Corriere della Sera ci fa sapere che negli spogliatoi, dopo una partita di calcetto, Totti avrebbe pronunciato una frase che farebbe chiaramente intendere che le cose starebbero così: ” Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistemerà tutto”. Forse si riferisce al fatto che ora come ora lei, essendo nuovamente felice dal punto di vista sentimentale, ha deposto per terra l’ascia di guerra pur rimanendo ben ferma su alcune posizioni?