Che fucilata per Belen! Stefano De Martino cattivissimo sulla moglie

Come è ormai noto a tutti Stefano De Martino, oggi lanciatissimo più che mai nella veste di bravo e accorto showman, è tornato a far coppia fissa con la sua Belen, nonché madre di suo figlio Santiago che è felicissimo di avere ancora la sua mamma e il suo papà tanto vicini, sotto lo stesso tetto. Ma ora arriva la dichiarazione dell’artista riguardo alla sua lei che – di certo – non ti aspetti…

Non ama molto parlare del suo privato, dunque nemmeno del suo ritorno di fiamma con sua moglie, il ballerino lanciato molti anni fa da Amici, ma- a un certo punto- durante la conduzione del suo seguitissimo Bar Stella si è lasciato andare a una confessione su di lei…

Da quando nella scorsa tarda primavera ci sono state le avvisaglie di un possibile- e per la verità- pure da molti, agognato ritorno di fiamma tra la bellissima showgirl argentina, amatissima nel nostro Paese, e il suo maritino, in molti hanno iniziato a sognare ad occhi aperti, augurandosi che fosse- come si suol dire- ” la volta buona”, visto che già in passato ci avevano già provato a ricucire il loro rapporto, senza ottenere grandi risultati.

Ma poi in estate si sono fatti vedere anche sui Social con video e scatti di coppia, oltre che di famiglia serena e felice, e da tempo non si nascondono più: sì, il loro amore ha trionfato e sono più innamorati che mai, tanto che si è iniziato a mormorare del fatto che stiano pensando di allargare la famiglia, con l’arrivo di un’altra creatura.

E sarebbe in tal caso la terza per Belen, visto che dopo la nascita di Santiago, che è nato dall’ unione con Stefano, e di Luna Marì, che è ancora tanto piccina, che come padre ha il suo ex Antonino Spinalbese, ora in forza al Grande Fratello Vip. Ma ora c’è anche una piccola nube che ha fatto capolino nella loro vita…

La rivelazione su Belen e sul loro matrimonio

Sappiamo che la diva argentina e lo showman campano si sono sposati molti anni fa. La loro cerimonia è stata ripresa in Tv e l’esclusiva degli scatti sono stati affidati al settimanale Chi, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini. La loro sembrava una favola, sugellata dall’arrivo di Santiago. Si erano conosciuti ad Amici, quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone e l’inizio della loro liason aveva fatto molto discutere, ma poi il grande pubblico li ha perdonati notando quanto fosse speciale il loro legame. Un legame che – però- non è durato un granché…

E quando hanno annunciato la fine del loro matrimonio i loro fan, che sono decisamente molto numerosi, sono rimasti senza parole: come era possibile? Lei ha iniziato a vivere frequentazioni e una storia importante con Antonino, mentre lui ha viaggiato su un profilo nettamente più basso, fino a quando si sono ritrovati. Ma che ricordi ha delle sue nozze l’affascinante Stefano?

Durante la messa in onda del suo seguitissimo Bar Stella, parlando del Bonus matrimoni/ matrimoniali, l’uomo ha dichiarato- senza tanti giri di parole- di essersi sposato fin troppo giovane. E la frase non è- di certo- passata inosservata ai telespettatori. E Belen che ne avrà pensato? Fatto sta che, nonostante abbia compiuto tale passo, quando era poco più che un ragazzo, pare che lo abbia compiuto con la persona giusta, visto che oggi sono ancora una bellissima famiglia, nonostante i lunghi anni di distacco.