Rai, conduttrice in preda al panico: in diretta la tragedia

In Rai è una nota e amatissima conduttrice si è talmente spaventata durante la messa in onda di una sua trasmissione da rischiare di farsi prendere sul serio dal panico. Quello che è accaduto innanzi ai suoi occhi l’ha davvero lasciata senza parole. Ma che cosa è successo?

E’ una grande professionista con alle spalle una lunga e blasonata carriera, ma, nonostante questo, si è comunque molto impressionata innanzi a una scena che è – di recente – avvenuta. Il racconto dei fatti…

Può capitare, in nome di un’acuta e puntuale sensibilità, di spaventarsi a morte quando si è spettatori di un fatto che non vorremmo che mai e poi mai accadesse dal momento che riguarda una persona che stimiamo e alla quale siamo legate da un sincero sentimento di stima e di amicizia. Se poi c’è di mezzo la salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, sebbene ce lo dichiamo fin troppo spesso, il discorso si fa- per così dire- ancora più grave…

Indubbiamente anche quando si lavora con grande passione e assoluta dedizione a un progetto televisivo che da tanti anni affascina e tiene letteralmente incollati milioni e milioni di telespettatori alla TV, l’ansia di prestazione da parte del tutto il team, sia di quello che opera davanti che dietro le quinte, è davvero molto elevata e pressante. Capita dunque che talora, con il preciso obiettivo di dare il massimo, si rischi di farsi anche del male…

Ed è quello che è- purtroppo- accaduto di recente sulla pista di Ballando Con Le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1, che sta per arrivare anche per quest’anno alle sue battute finali dove un affascinante concorrente, amatissimo dagli italiani, si è fatto molto male… Ma andiamo con il racconto dei fatti…

Paura a Ballando per un concorrente, Milly in panico!

Gabriel Garko che sta dimostrando sempre più non solo di essere un uomo molto affasciante e un bravo attore, ma anche uno showman tutto di un pezzo, ha convinto sempre più, puntata dopo puntata, anche l’agguerritissima giuria, sul suo talento di ballerino che sta mettendo in luce in coppia con la splendida maestra Giada Lini.

Fatto sta che ultimamente l’artista è stato costretto a esibirsi, a causa di un infortunio, a ballare con un braccio ingessato, Ma, nonostante ciò, non ha comunque avuto alcuna difficoltà a ” portare a casa” performance danzerecce degne di nota. Fatto sta che durante la sua ultima esibizione ha continuato a ballare nonostante avesse i lacci della scarpe slacciati e ciò ha preoccupato- e pure moltissimo- la meravigliosa Milly Carlucci che aveva temuto che lui potesse cadere per terra, cosa che- in effetti- ha rischiato di fare, battendo forte il braccio già infermo!

” Io quello che mi sono immaginata e mi è passato davanti agli occhi è che tu inciampassi nel laccio e cascassi sul braccio! Ho temuto il peggio, che tu cascassi sul braccio. Guarda che mi hai fatto prendere un colpo“, ha confessato la padrona di casa di Ballando a Garko che l’ha rassicurata al riguardo e promesso scintille per quanto concerne le sue prossime esibizioni in pista!