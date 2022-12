Jasmine Carrisi, si è fidanzata proprio con lui: papà Albano al settimo cielo

Jasmine Carrisi, la chiacchieratissima primogenita del mitico Albano e della sua bellissima compagna Loredana Lecciso, ha trovato l’altra metà della mela. E- a quanto pare- è una cosa ben seria dal momento che ci sono già state le presentazioni ufficiali! E il suo celebre padre è al settimo cielo!

La ragazza si è innamorata e pure follemente! Non si nasconde più e ha presentato il suo fidanzato, pugliese doc, anche ai fan sui Social... Ma chi è il fortunato? Fuori il nome!

La bella Jasmine, che è sovente al centro di autentiche bufere mediatiche, per via della pubblicazione di alcuni suoi scatti, perlopiù selfie, che pubblica sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, che lei stessa gestiti, nonché per i suoi cambi di look, più che altro legati alle sue chiome, ora ha di che rallegrarsi! Eh sì , è cotta a puntino e felicemente accasata con un ragazzo che pare piaccia molto anche al suo celebre padre!

Avete capito bene: la storia è diventata talmente importante da indurre la ragazza, che da qualche tempo a questa parte ha deciso di operare nel vasto mondo delle sette note, seguendo- pertanto- in tale direzione le orme paterne, a pensare di fare conoscere il suo lui alla famiglia!

E lui che ha fatto? Ha accettato di buon grado di entrare a far parte di essa e di conoscere entrambi i genitori della sua lei- e pure molto bene- dal momento che ha trascorso il primo e assai estenuante lockdown, proprio nella celebre tenuta di Cellino San Marco!

Chi è il suo lui

Dunque non si tratta-come molti avrebbero erroneamente potuto pensare- di una storia appena nata, ma che ha profonde radici, visto che i due si conoscono fin dai tempi della scuola dove si sono conosciuti. Non sappiamo – però- se in primis erano soltanto dei grandi amici e se solo dopo è scattata la scintilla dell’innamoramento, ma quel che è certo è che si conoscono molto bene e che vanno d’amore e d’accordo.

Ma di lui che sappiamo? Che si chiama Alessandro Greco e che è un pugliese doc. E questa caratteristica avrà – certamente- scaldato il cuore di papà Albano che tanto ama la sua terra. Inoltre è un grande appassionato sia di viaggi che di sport in linea generale, interessi che tra l’altro condivide ampiamente con la sua splendida fidanzata.

Altro non c’è modo di sapere del giovane se non che con il suo modo di essere è riuscito a conquistare il cuore di Jasmine che è sempre più felice accanto a lui… E i suoi fan festeggiano insieme a lei il suo momento davvero magico!