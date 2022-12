“Proprio sgradevole”: Mara Venier ha distrutto l’attrice con tre parole

Mara Venier è ancora oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età che la seguono con infinito interesse nel suo contenitore Domenica In, da sempre ricco di esclusive e di interviste a cuore aperto.

L’artista ha confessato, in nome della sua grande schiettezza, tra le pagine di un suo libro autobiografico, molti aspetti della sua vita prima di arrivare al successo che ancora oggi è molto alto nei suoi confronti. E poi si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando di un’attrice che non sarebbe comportata affatto bene con lei… Anzi!

Zia Mara non è- certamente- una donna che si vergogna di dire quello che pensa, costi quel che costi. Ed è anche a questo suo modo sia di essere che di fare, unito alla sua immensa professionalità e alla sua innata simpatia, oltre che all’incredibile dote dell‘empatia, che è essenziale per essere una brava intervistatrice, se è riuscita a conquistare i cuori dei telespettatori italiani che ancora oggi la adorano.

Inoltre da quando, negli ultimi due anni, ha deciso di diventare ben più attiva sul suo Profilo Ufficiale Instagram, da lei stessa ben gestito, con la grande complicità del marito Nicola, è riuscita a farsi amare anche dai giovanissimi che si divertono un mondo a osservare i suoi scatti e/o i video che la mostrano in versione casalinga, completamente struccata e con outfit molto casual.

E poi quest’estate ci ha deliziato con il racconto delle sue vacanze, perlopiù trascorse nella sua adorata Santo Domingo, dove possiede una magnifica casa, nella quale il suo consorte ama rilassarsi in svariati periodi dell’anno, come ha raccontato lo stesso nel corso di alcune interviste a cuore aperto.

Conquistata dalla Stone ma Madonna…

E sempre per rimanere- per così dire- nell’ argomento di confessioni, la conduttrice veneta ne ha fatta una, tra le pagine del suo libro autobiografico, intitolato ” Amori della zia”, che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i più. In poche parole nel parlare della sua carriera, oltre che della sua vita prima del successo, ha deciso di raccontarci qualche aneddoto riguardo a dei personaggi del vasto mondo dello Spettacolo, non solo nostrano, ma anche internazionale…

” Madonna fu proprio sgradevole”- ha raccontato la Venier che poi ha proseguito dicendo: “Dovevamo intervistarla in un albergo romano alle dieci del mattino: alle 5 del pomeriggio eravamo ancora lì. Non si fa così”. Si tratta di una dichiarazione che ha assunto toni più forti e leggermente polemici poco dopo quando l’artista ha aggiunto: ” Non si fa così. Davanti all’ ignoranza, alla maleducazione, alla provocazione , reagisco. Per questo dicono che ho un carattere fumantino”.

Conserva- invece- un bellissimo ricordo di un suo incontro, con tanto di bella intervista, con la meravigliosa Sharon Stone, ancora oggi amatissima ovunque. E di lei che cosa ha detto Mara? Che è molto simpatia, o meglio, ” simpatica da morire“.