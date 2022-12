Cecilia Rodriguez, finalmente esce allo scoperto: “Me lo terrò”

Cecilia Rodriguez, che inizialmente ha dovuto la fama e il successo semplicemente per il fatto di essere la sorellina minore della ben più celebre Belen, considerata a buona ragione una vera e autentica diva nel nostro Paese, ha dimostrato poi di possedere tutte quante le carte in regola per poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Innamoratissima del suo Ignazio Moser, è forse in dolce attesa?

Per la verità già da diverso tempo si mormora del fatto che la donna possa essere incinta, anche perché non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. E ora uno scatto, apparso sui Social, dove lei è molto attiva, ha fatto molto parlare di lei in tale direzione. Ma andiamo con il racconto dei fatti…

La bella Cecilia ha incontrato qualche anno fa nella Casa più spiata d’Italia, ovvero al Grande Fratello Vip, l’amore vero, quello con la “A” maiuscola, nelle fattezze di Ignazio Moser, sebbene fosse già fidanzata con l’ex corteggiatore e tronista Francesco Monte, che non aveva -di certo- preso bene il tradimento avvenuto in diretta.

Ma alla fine i suoi fan, così come i telespettatori , l’hanno perdonata, notando che la relazione con l’ex gieffino non si è rivelata il classico fuoco di paglia, bensì qualcosa di più importante e duraturo. Non per nulla oggi i due fanno ancora coppia fissa e vivono insieme.

Sovente li possiamo anche ammirare sui Social, in particolare su Instagram, sia in selfie che video, che mettono in chiara luce il loro affiatamento, assolutamente ragguardevole. Si è così iniziato a parlare a spron battuto sul Web di nozze, che -in effetti -potrebbero ora come ora non essere poi così lontane e che entrambi hanno intenzione mettere in atto, essendo profondamente innamorati e sicuri del sentimento che li lega da tempo..

Il video con il pancione ora virale

Dulcis in fundo, ed è proprio il caso di puntare sulla dolcezza, nelle ultime settimane, complici alcuni scatti realizzati da fotografi e paparazzi che hanno immortalato la coppia ad alcuni eventi mondani degni di nota, si è iniziato a vociferare, e pure fortemente, di una possibile gravidanza di Ceci, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da amici, fan e familiari.

Ma poi lei l’ha prontamente smentita con la sua proverbiale ironia, sottolineando che il “pancino sospetto” e considerato un po’ più gonfio del solito, non fosse dovuto a una gravidanza, ma semplicemente ad alcuni suoi problemi di salute, per fortuna non gravi, e altamente risolvibili. Cosa che ha -chiaramente- fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi numerosissimi fan.

Tuttavia ora si è nuovamente fatto vivo il chiacchiericcio che porterebbe a pensare che la sorella minore di Belen possa essere in attesa del suo primo erede. Lei ci scherza ancora una volta con la pubblicazione di un video sui Social, diventato in men che non si dica virale. In esso non si vede -per la verità- la bella influencer ma un personaggio alquanto rocambolesco, dotato di un bel pancione, che ha strappato non poche risate agli utenti. “Sto male….me lo terrò per quando sarà”, questa la didascalia presente in tale direzione, corredata da una scarica di smile ridenti. Dunque nulla, per ora nessun bebè in arrivo per lei…