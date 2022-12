Serena Bortone, per la prima volta la triste rivelazione: “Mai avuto una figlia perchè…”

Serena Bortone è ancora oggi una delle conduttrici di maggior punta dell’ Azienda di Viale Mazzini. Giornalista molto apprezzata, con alle spalle una lunga carriera, è da qualche anno a questa parte la splendida padrona di casa di Oggi è un altro giorno, programma amatissimo del pomeriggio dai telespettatori di Rai 1. Ma sapete se è single e per quale motivo non ha mai avuto una figlia?

Non è mai diventata mamma tiene davvero moltissimo alla sua vita privata che per lei tale dovrebbe sempre e comunque rimanere. Ma ora la donna ha deciso di “aprire il rubinetto” e di parlare sia di matrimonio che di famiglia.

Quando si diventa un personaggio pubblico molto noto e amato è assolutamente normale, e talora anche comprensibile, che il grande pubblico voglia saperne sempre di più su di noi, compreso del nostro privato. Ed è quello che è capitato anche alla splendida Serena Bortone che piace sempre di più al pubblico di Rai 1 che è assai vasto oltre che molto esigente. Ma lei, pura amando tantissimo i suoi telespettatori, che ringrazia dal profondo del cuore per la loro stima e per loro affetto anche durante le varie dirette, non ama comunque parlare molto di se. E nemmeno sui Social, dove è parecchio attiva, è solita farlo, anzi!

E così non si sa molto della sua vita privata che è- in ogni caso- fonte di grande interesse per i suoi fan che sono sempre più numerosi. Per esempio sappiamo se è mai stata sposata in passato o se lo è ancora? Quale è ora come ora la sua situazione sentimentale? C’è un uomo speciale nella sua vita, oppure no?

La conduttrice, intercettata dalla rivista Mio, stranamente si è lasciata andare a confidenze, anche molto intime, che fino ad oggi non aveva mai fatto…

Lei è sempre innamorata ma al matrimonio…

” Non credo al matrimonio, ma all’indipendenza. Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me”, questa la sua dichiarazione riguardo alla sua situazione sentimentale passata. E del presente che cosa ci ha raccontato? ” Sono molto indipendente. Quanto all’amore, sono sempre innamorata.”

Risposta alquanto sibillina, certo. E a quel punto è scattata l’ulteriore confidenza: ” In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non escludo che arrivi“, questa la sua ennesima confessione. Ma i suoi sostenitori non si aspettino che lei ne dia notizia sui Social dal momento che: lei non è intenzionata in alcun modo a farlo! “Penso che non ci sia bisogno di mostrare il proprio privato. Sui Social non ho mai raccontato le mie cose personali, perché le racconto agli amici”.

Dunque nessuna speranza- almeno per ora- di sapere se ha un frequentante o no. Ma quel che conta è che lei sia felice e che si senta una donna realizzata, come possiamo tranquillamente appurare.