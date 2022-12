Sangiovanni e Giulia Stabile pazzi di gioia: il lietissimo annuncio

Sono entrambi amatissimi, per lo più dai loro coetanei, Giulia Stabile e Sangiovanni. La coppia che si è formata ad Amici 20 che lei ha- tra l’altro- vinto, è sempre più innamorata e unita che mai per l’immensa gioi dei rispettivi fan. E ora arriva il lietissimo annuncio…

Il vasto popolo del Web è da ore in fibrillazione: le parole della ballerina, scoperta dalla mitica Maria De Filippi, non lasciano più alcun dubbio in merito. E la felicità è davvero a Mille!

Sono giovanissimi ma, nonostante ciò, quando si sono messi insieme hanno fatto fin da subito sul serio. Mai una reale crisi, sebbene ogni tanto se ne era anche parlato sui Social, e due carriere che vanno entrambe a gonfie vele, lei nel mondo della danza e lui della musica. Sono uniti e follemente innamorati ma sanno anche trovare i propri spazi e rimboccarsi le maniche nelle rispettive professioni dove sono degli autentici fuoriclasse.

Scoperti dalla Regina incontrastata delle Reti Mediaset, ovvero Queen Mary, nel lontano 2020 hanno fatto capolino nella famosa e assai prestigiosa scuola del padre di tutti i talent, dove hanno conquistato in men che non si dica, non solo gli insegnanti, ma anche il pubblico a casa. Sono arrivati alla finalissima ove lei ha trionfato, mentre lui si è dovuto accontentare del secondo posto.

Ma la vittoria più bella è stata – indubbiamente- per entrambi il fatto di essersi conosciuti in quella trasmissione, tanto amata dagli italiani di ogni età, dal momento che ancora oggi sono una coppia che tanto fa sognare i fan. E ora l’annuncio di lei ha emozionato tutti quanti…

Il lietissimo annuncio che scalda il cuore dei fan

In molti quando hanno sentito parlare di lieto- pardon– lietissimo annuncio hanno iniziato a pensare- come è anche del tutto normale che sia- che si trattasse delle loro nozze ma loro due sono davvero troppo giovani per pensarci in maniera concreta, così come al fatto di mettere al mondo un figlio ora come ora. Dunque di che cosa si tratta?

In poche parole la ballerina ha rivelato attraverso una storia caricata sul suo- a dir poco- seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dell’ uscita di una nuova bellissima e assai intensa canzone scritta e interpretata dal suo assai talentuoso fidanzato. E nel farlo lo ha anche voluto immortalare innanzi al pc! ” Questo visetto dolce ha fatto uscire un’altra canzone meravigliosa“, ha rivelato raggiante la ragazza.

La canzone in questione si intitola Mon Amie ed è- in effetti- molto speciale e delicata. Tratta – in poche parole- della generazione della quale fanno parte entrambi in maniera per niente scontata. E quando lui la interpretata accompagnato al pianoforte, il risultato non può che essere da brividi!