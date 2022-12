Alessio Sakara sbugiarda Belen a Tu si que vales: “Ecco chi è davvero”

Belen è una vera e propria diva, nonché una showgirl molto amata nel nostro Paese ove è diventata- in men che non si dica- una star. Inoltre è anche molto chiacchierata per il suo privato che tale non riesce mai e poi mai a rimanere. Ma che cosa ne pensa davvero di lei un suo celebre collega? Parla Alessandro Sakara…

Il co- conduttore di Tu sì que vales a ruota libera sulla donna. Ecco chi è davvero l’argentina a telecamere spente, ” senza se e senza ma”.

E’ ovvio che quando si tratta di un personaggio molto noto e costantemente sulla cresta dell’onda sia davvero tanta l’attenzione che si ripone nei suoi confronti che spazia dalla sfera professionale a quella privata. E se poi stiamo parlando di Belen, che è talmente famosa che non ha bisogno nemmeno di dichiarare il cognome per far intendere che stiamo riferendoci a lei, la situazione si moltiplica al quadrato!

Del resto- si sa- che la donna da tempo è una star e che è amatissima nel nostro Paese in nome in primis della sua ragguardevole bellezza e della sua ingente sensualità ma anche della sua spiccata simpatia. E anche il suo sorriso, che mette in luce soprattutto in Tv, è un elemento che le ha permesso di arrivare in men che non si dica al cuore degli italiani che oggi letteralmente la adorano.

Ma che ne pensano sul serio di lei alcuni suoi colleghi? Ora- come ben sappiamo- lei è tornata a svolgere il ruolo, decisamente vincente e convincente, di co- conduttrice del programma, di immenso successo, del sabato sera di Canale 5, ovvero Tu sì que vales, per l’immensa gioia dei suoi sostenitori che la vedono affiancarsi a Martin Landro Castrogianni e ad Alessandro Sakara. Ed è proprio quest’ultimo che, intercettato da Super Guida Tv, ha voluto dire la sua su di lei… I fan sono rimasti senza parole!

La rivelazione di Sakara sull’argentina

Alla domanda postagli dal giornalista, vinto, come del resto tutti quanti noi, dalla più viva curiosità di sapere come sia per davvero la splendida argentina a telecamere spente, lui ha candidamente risposto: “ Belen è simpaticissima e, a dispetto dell’ impressione che potrebbe dare a chi non la conosce, non sta sulle sue anzi, è espansiva e affabile”.

Parole dunque dolcissime e ricche sia di stima che di affetto sincero per lei che- a onor del vero- ne ha ricevute tante altre pure dalla mascotte del programma, ovvero la splendida Giulia Stabile, che nel corso di alcune interviste ha raccontato del bel rapporto che ha con lei e dell’atteggiamento assai protettivo che la donna ha nei suoi confronti.

Dunque se qualcuno si aspettava dichiarazioni al vetriolo che- di certo- farebbero più notizia, si sbaglia di grosso. Insomma, lo avete capito: Belen non è solo una delle più amate dagli italiani, ma anche dei colleghi. E di questo ne deve andare ben fiera!