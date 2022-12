Gigi D’Alessio, non riesce più a tenerselo dentro: “Con Anna va bene ma…”

Nonostante Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno preso strade diverse da un anno, la loro storia d’amore fa parlare tuttora. Del resto erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Insieme sul palcoscenico hanno emozionato i fan che li hanno sostenuti fin dall’inizio.

La causa delle separazione non è mai stata comunicata apertamente dai diretti interessati, dato che l’obiettivo principale è tutelare il piccolo Andrea, frutto del loro amore. Tuttavia è stato proprio il cantante a parlare della relazione ormai archiviata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Tutti conoscono le dinamiche della vita privata di Gigi D’Alessio. Dal 1986 al 2006 è stato sposato con Carmela Barbato e dal loro amore sono nati Claudio, Ilaria e Luca. Il primogenito lo ha reso nonno di Sofia, Noemi e Giselle. Purtroppo il divorzio è arrivato nel 2014 e solo nel 2006 il cantante ha ufficializzato la love story con Anna Tatangelo.

Con il passar del tempo gli italiani hanno cambiato idea sul loro conto, soprattutto con la nascita di Andrea nel 2010. Nel 2017 hanno avuto una crisi per poi tornare insieme, ma nel 2020 hanno comunicato il loro addio attraverso Instagram.

Ora Gigi D’Alessio e felice con la giovanissima Denise Esposito che ha dato alla luce il 24 gennaio 2022 Francesco, vale a dire il quinto figlio per il cantante. Anna, invece, ha interrotto la relazione con il rapper Livio Cori e adesso pare che sia single. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigi D’Alessio ha risposto a una domanda che riguarda proprio l’ex compagna.

“Oggi sono felice, lo auguro anche a lei”

A un certo punto dell’intervista si è soffermato su Anna Tatangelo: “Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita“.

Secondo quanto letto, Gigi D’Alessio non proverebbe alcun tipo di rancore nei riguardi della madre del figlio. Del resto oggi è di nuovo felice accanto a Denise, ragion per cui desidera la stessa gioia anche all’ex. In una precedente intervista Gigi D’Alessio aveva dichiarato di essere stato tradito e non ha nascosto il suo dispiacere perché è una persona che dà il cuore al prossimo.

Molti hanno pensato che il tradimento menzionato riguardasse proprio Anna Tatangelo, ma il discorso è stato così vago che potrebbe essere chiunque il destinatario delle sue parole .