“Tra la vita e la morte”: la prognosi gravissima dell’ex del Gf Vip

Il Grande Fratello Vip sta riscuotendo un grande successo e il merito è senza dubbio dei concorrenti che si mettono in gioco davanti alle telecamere 24 ore su 24. Una volta terminato il reality, alcuni di questi continuano a far parlare di sé.

Un’ex concorrente di un’edizione precedente, non condotta da Alfonso Signorini, in questi giorni sta facendo discutere per una notizia sconcertante che riguarda le sue condizioni di salute. Pare che non stia affatto bene. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Il reality da sempre regala tante emozioni al pubblico perché molte edizioni lasciano il segno. Per esempio il Grande Fratello 16 ha avuto dei buoni ascolti ed era condotto da Barbara D’Urso. È durato circa 64 giorni e gli opinionisti erano Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

È stata Martina Nasoni a portare a casa la vittoria e grazie al reality ha conosciuto Daniele Dal Moro, concorrente dell’edizione in corso alle prese con Wilma Goich, che poi è stato il suo fidanzato. Non sono stati gli unici a conquistare il pubblico con la loro storia d’amore, dato che i riflettori erano puntati anche su Gennaro Lillio e Francesca De Andrè.

Francesca De Andrè, nipote del cantautore Fabrizio, si è fatta notare per il suo carattere forte e a tratti impulsivo. Infatti spesso ha discusso animatamente sia con Gennaro e ciò non ha fatto altro che spingere entrambi a prendere strade diverse. Da allora sono passati anni e adesso la ragazza ha voluto raccontare di un episodio che le ha sconvolto la vita.

“Ho aperto gli occhi e ho trovato la forza”

Francesca è finita in ospedale e l’ambulanza è stata scortata dai carabinieri. Purtroppo ha dovuto fare i conti con la violenza esercitata su di lei dall’uomo che amava, ovvero Giorgio Tambellini: “Mi ha portato sulla soglia fra la vita la morte e questo mi ha dato una nuova consapevolezza…Al pronto soccorso ero messa male con una prognosi importante. A quel punto ho aperto gli occhi e ho trovato la forza di dare testimonianze di ciò che avevo subito”.

Infatti non ci ha pensato due volte a denunciarlo: “Quando il lucido, è amorevole e splendido, lo amavo come mi è capitato con poche persone al mondo. Ma poi è come se scattasse un interruttore on/off”.

Poi ha proseguito: “Evidentemente in me c’è un po’ l’istinto della crocerossina, che ovviamente si rende conto dei problemi alla base, ma è convinta di poterli cambiare, di risolverli. E poi, ad esempio in questa situazione, nella parte della relazione, che c’è ed è stupenda, ci stai benissimo e fai di tutto per non perderla e quindi sopporti tutto aggrappato a quei momenti di felicità, finché non raggiungi il punto massimo“.