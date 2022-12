Giulia Salemi, ‘addio’ per sempre alla tv: la notizia dell’ultima ora

L’amatissima Giulia Salemi attualmente fa parte del cast del Grande Fratello Vip nel ruolo di portavoce del mondo del web. Tutti sono concordi nel dire che riesce a stregare i telespettatori con il suo fascino naturale e allo stesso tempo intrigante.

Purtroppo, secondo voci di corridoio, potrebbe valutare l’idea di abbandonare per sempre il piccolo schermo. Pare che abbia ricevuto un’offerta di lavoro ancor più vantaggiosa di quella avuta dalla produzione del reality più noto della Mediaset. Ecco come stanno realmente le cose.

Giulia Salemi è riuscita nel corso del tempo a creare un suo spazio televisivo. Infatti non solo è presente in ogni puntata del Grande Fratello Vip, ma conduce anche dei programmi televisivi di altre reti. La sua popolarità la deve al reality che le ha dato anche la possibilità di trovare l’amore. Nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi è entrata nella casa in un secondo momento e così ha avuto modo di conoscere Pierpaolo Pretello, attuale conduttore del Gf Vip Party con Soleil Sorge.

Lui era invaghito di Elisabetta Gregoraci, la quale non lo corrispondeva. Poi prima delle feste natalizie ha deciso di tornare dal figlio Nathan Falco, dunque le carte in tavola sono cambiate e adesso Giulia e l’ex velino di Striscia la notizia sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano.

Qualcuno ha insinuato che la sua bellezza è stata fondamentale per la sua carriera, ma qualcuno sostiene che ha tanto da offrire e non solo la fisicità scultorea. Infatti una donna del mondo della politica l’ha apprezzata al punto tale da volerla nel suo team. Ecco di chi si tratta.

Giulia Salemi ha incantato tutti a Montecitorio

Il 25 novembre Giulia ha partecipato a un evento a Montecitorio in cui ha parlato della violenza sulle donne: “Chiunque fa comunicazione, informazione, politica o intrattenimento ha il compito e in alcuni casi il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. Io nel mio piccolo cerco di mettere la mia influenza al servizio di qualcosa di socialmente utile”. Si dice che sia piaciuta a Giorgia Meloni, la quale la vorrebbe al suo fianco.

Uno schiaffo morale a coloro che hanno considerato la bellezza l’unica spiegazione della sua presenza in televisione. Da non dimenticare il discorso toccante a Le Iene formulato in lingua iraniana. Infatti ne ha parlato nella sede della Camera dei deputati e del Parlamento.

“Qualche mese fa sono stata invitata a una trasmissione televisiva, Le Iene, per rivolgere un messaggio alle donne iraniane. Quindi vi prego ora di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran. La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani. Non conosce confini geografici, culturali o economici”.