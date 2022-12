Daniele Del Moro umilia Wilma: lei ha il cuore infranto

Nella casa del Grande Fratello Vip sta accadendo di tutto. Però alcuni concorrenti l’amore sboccia mentre per altri resta solo un semplice sogno a occhi aperti.

Nikita Pelizon l’altra sera ha versato lacrime per non essere corrisposta da Luca Onestini. Tuttavia l’attenzione si è focalizzata su Wilma Goich e Daniele Dal Moro. Pare che la donna abbia fatto un passo indietro in seguito a delle affermazioni.

Nella puntata di lunedì scorso, 28 novembre 2022, Alfonso Signorini ha parlato dell’amicizia nata tra Wilma e Daniele. La donna ha dichiarato apertamente di essere innamorata e non le interessa se non sarà ricambiata. Il solo provare determinate emozioni la fa star bene.

Daniele nella puntata ha solo ribadito che è legato a lei da un profondo affetto. Secondo il pubblico del Grande Fratello Vip non è stato molto chiaro, ma nella casa non ha lasciato mai alcun dubbio sulla sua posizione. Non ha mai fatto allusioni a dei trasporti emotivi tali da oltrepassare dei limiti.

Wilma non accetta l’idea di vederlo in compagnia di altre. Non a caso ha preso di mira Micol Incorvaia e Nikita perché trascorrono del tempo con l’ex tronista. Nelle ultime ore sembra che sia cambiato qualcosa per via di alcune dichiarazioni fatte proprio dal ragazzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

“Ha fatto il suo giochino”

“Ti devo dire una cosa, c’è una punta di sicurezza che ti basta uno sguardo di una persona per capire tutto. Noi abbiamo parlato per ore, siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Può fare quello che vuole, però io so che è amore“, ecco cosa ha detto Wilma riferendosi proprio a Daniele.

Daniele ha subito messo in chiaro le cose in presenza di Luca e Micol: “Qualcosa non difficile ma impossibile, proprio per un discorso di vita. Per me è proprio una cosa diversa. Io non provo nessun tipo di attrazione a livello fisico o carnale nei confronti di Wilma. Per me quello che sento nei confronti di Wilma è un legame affettivo, di intesa, di alchimia…della persona che è. Un legame che mi fa avere un coinvolgimento forte verso di lei, cioè questo bene particolare che le voglio”.

In un secondo momento parlando con Patrizia Rossetti, Wilma si è ricreduta su Daniele: “Ha fatto il suo giochino. Io l’ho capito. Tardi ma l’ho capito. Meglio tardi che mai”. Probabilmente avrà inciso il suo non essere corrisposta. Alfonso Signorini ne parlerà nella prossima puntata del reality.