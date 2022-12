Gigi D’Alessio, dopo anni la tremenda confessione: “Sono stato tradito”

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del mondo dello spettacolo italiano e lo stesso discorso riguarda anche l’ex compagna di vita Anna Tatangelo. Insieme hanno emozionato i fan cantando sul palcoscenico mano nella mano.

Purtroppo il loro idillio è giunto al capolinea qualche anno fa e da allora sono cambiate tante cose nella vita di entrambi. Ancora oggi non sono chiari i motivi della loro separazione. Tuttavia alcune affermazioni del cantante hanno fatto pensare a un tradimento. Ecco le sue parole.

Gigi D’Alessio vanta di una carriera musicale degna di tutto rispetto. I suoi brani non smettono mai di piacere alla vasta platea dei fan. Cantautore, conduttore televisivo, produttore discografico, attore e pianista italiano. In poche parole è un artista d’eccezione, in quanto ha venduto 26 milioni di dischi dai suoi esordi fino a oggi.

Per quanto riguarda la vita privata è convolato a nozze con Carmela Barbato che lo ha reso padre di tre figli e tra questi c’è Luca, ex allievo di Amici di Maria De Filippi noto con il nome d’arte LDA. Il divorzio è arrivato come fulmine a ciel sereno e subito dopo Gigi D’Alessio è uscito allo scoperto con Anna Tatangelo.

Sono stati insieme per tanti anni, facendo così ricredere tutti sul loro conto. Dal loro amore è nato Andrea, ma la favola è giunta al termine nel 2021. Nessuno dei due ha spiegato la reale causa della rottura se non l’incompatibilità caratteriale e la pressione costante del gossip nel rapporto di coppia. Tuttavia di recente è stato proprio lui ad alimentare i dubbi su un ipotetico gesto di infedeltà.

“Proprio per questo sono stato tradito”

“Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto sé stesso agli altri, proprio per questo sono stato tradito”, ecco cosa ha detto durante una delle sue innumerevoli interviste. I fan hanno cercato di capire a cosa facesse riferimento e molti hanno ipotizzato che la sua confessione riguardasse la Tatangelo.

Per il momento la faccenda non ha avuto degli sviluppi. La diretta interessata non ha replicato e non si sa se lo farà. Del resto la frase non è stata per niente mirata a qualcuno in particolare, quindi potrebbe aver ricevuto un torto da qualsiasi persona.

Adesso Gigi D’Alessio è felice accanto a Denise Esposito, la giovane compagna che lo ha reso padre di Francesco. Per quanto riguarda Anna Tatangelo, dopo la storia finita con Livio Cori, sarebbe ancora alla ricerca del vero amore.