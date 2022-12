Camilla Parker Bowles, da giovane surclassava anche Lady Diana: una top model

Che Camilla Parker sua stata ed è tutt’ora il grande amore di Re Carlo III, fin da quando era poco più che un ragazzo, è ben chiaro a tutti, ma non lo è che da ragazza non avesse praticamente nulla da inviare a Lady Diana dal momento che era un vero schianto!

La nuova Regina consorte dell’Inghilterra ha classe ed eleganza da vendere. Inoltre è nota per essere particolarmente determinata e paziente, visto che ha aspettato per tanti anni l’uomo che amava e riuscire a vivere insieme il loro amore ala luce del sole. E – nel frattempo- spuntano sue foto dal passato…

Dopo la morte della mitica Queen Elizabeth che ha fatto certamente la Storia e con l’ immediata successione al trono del suo adorato figlio Carlo, anche la sua dolce metà, ovvero l’elegantissima Camilla, è rimbalzata nuovamente agli onori ella cronaca per lo più gossipara e mondana che -per la verità- non l’ha mai vista di buon occhio, in quanto etichettata per anni come l’ “altra”.

Del resto si sa che lei e l’attuale Re Carlo d’Inghilterra avessero continuato a frequentarsi anche quando lui era sposato con la bellissima Diana Spencer, con la quale ha messo al mondo i Principi William e Harry. Tuttavia anche prima i due erano già follemente innamorati e nemmeno il matrimonio di lei li aveva allontanati di un millimetro.

Tra l’altro anche la compianta Regina Elisabetta -a quanto pare- era a conoscenza della tresca, così come un po’ tutti a Buckingham Palace e persino la principessa triste lo sapeva, tant’è che aveva dichiarato- a un certo punto- che nel suo matrimonio si era in tre, facendo chiaramente intendere che sentiva pressante e quanto soffocante la presenza dell’amante del marito.

Da giovane? Un vero schianto!

In molti a quel punto hanno iniziato a chiedersi com’era possibile che Carlo, possedendo come moglie una donna bellissima e ben più giovane di lui, volesse guardare ancora altrove. Ma la di là del fatto che” al cuore non si comanda”, c’è anche da dire che Camilla da ragazza non avesse davvero nulla da invidiare dal punto di vista esteriore alla magnifica Lady D.

Difatti ora che Camilla è ancora di più al centro dell’attenzione mediatica con la salita al trono del marito e con il suo ruolo di Regina consorte, deciso dalla sua stessa ex suocera, si è iniziato come si suol dir a fare le pulci su di lei e sul suo passato. Ecco -dunque- spuntare dal cappello a cilindro alcuni scatti in bianco e nero e dal sapore squisitamente vintage che la ritraggono quando era poco più che una ragazza.

Slanciata e con un fisico degno di una top model, amava mettere in mostra le sue gambe e il suo corpo, senza tuttavia peccare nella volgarità che è ciò che è più lontano da lei. Inoltre non ha mai perso la sua proverbiale eleganza nello scegliere i suoi outfit e nella scelta del make-up. I capelli poi sono sempre stati lunghi e freschi di piega. Insomma, bella e raffinata ieri, così come oggi.