Fedez, il chirurgo ha spiegato tutto: “Non tutto il pancreas è stato asportato e…”

Quando mesi fa il rapper Fedez, amatissimo dai giovanissimi, ha annunciato sui Social, scoppiando in lacrime, della sua malattia, i suoi fan si sono stretti a lui in un unico abbraccio virtuale. L’operazione è andata bene, ma poi il chirurgo che lo ha operato ha voluto fare alcune importanti precisazioni al riguardo…

Il marito di Chiara Ferragni oggi sta bene, ma quello che ha subito non è stato -di certo una passeggiata. Ricordiamo che- infatti- gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Ma che cosa gli è stato esattamente asportato?

E’ giovane, bello, ricco e famoso. Inoltre è un marito devoto e un papà amorevole. Dulcis in fundo svolge con devozione e passione la sua professione di cantante e di produttore musicale. La sua vita era quindi meravigliosa, ma poi la malattia ha fatto tristemente capolino, e così ha annunciato con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto ai suoi numerosi fan di essere malato e di avere un tumore al pancreas.

Vista la sua giovane età è stato opportuno intervenire subito chirurgicamente e la sua bellissima moglie, la mitica Chiara Ferragni, ci ha tenuto costantemente aggiornati durante il suo ricovero ospedaliero con foto, post e video. Oggi l’uomo che, è tornato più forte che mai musicalmente parlando e che è uno dei giudici di X-Factor Italia, condotto “a sto giro” dalla cantante Francesca Michelin, sta bene, ma deve comunque sia fare di tanto in tanto dei controlli, come è anche giusto e normale che sia quando si subisce un’ operazione del genere.

Tuttavia moltissime persone si sono chieste che cosa sia stato esattamente esportato dell’organo malato durante l’assai delicata operazione chirurgica che gli ha sostanzialmente salvato la vita.

Che cosa gli è stato asportato

A raccontarlo è stato il chirurgo che lo ha operato, il dott. Massimo Falconi, nonché direttore del Centro Pancreas del IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, al Corriere della Sera. Queste le sue parole al riguardo: “Non tutto il pancreas è stato asportato, ma solo la parte relativa ala testa.”. Inoltre il luminare ha poi tosto sottolineato per dovere di cronaca: “Senza coinvolgimento linfonodale il tumore è meno aggressivo“.

Fedez , come ha rivelato al Corriere, si è detto molto soddisfatto di come sia andata l’operazione. Anche perché, come ha giustamente ricordato “il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene”. L’artista poi ha tosto ricordato che gli sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino.

Infine, ha anche annunciato che -per sua immensa fortuna- non deve fare alcuna chemio, ritenendosi per tale motivo decisamente molto ma molto fortunato.