Ilary Blasi e Francesco Totti, la confessione senza filtri di Oppini: “Cosa hanno fatto a mia madre”

A distanza di svariati mesi dall’annuncio, giunto come una sorta di fulmine a ciel sereno, della fine del matrimonio dell’amatissima coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivano altre indiscrezioni riguardo a loro. A parlare stavolta è l’opinionista di Oggi è Un Altro Giorno Francesco Oppini.

Il giovane a ruota libera nel salotto della splendida Serena Bortone ha rivelato che cosa i due ex coniugi avrebbero combinato ad Alba Parietti, la sua bellissima madre…

Non si placa nemmeno oggi a distanza di svariato tempo il chiacchiericcio davvero forte relativo all’ormai ex coppia che è in fase di separazione . Non per nulla ogni giorno spunta fuori da cappello a cilindro qualcuno che vuole dire la sua in merito e raccontare qualche aneddoto relativo ai due, che sono due autentici divi.

E ora “ad aprire il rubinetto” è stato Francesco Oppini, che da qualche mese troviamo in veste di opinionista alla corte della carismatica Serena Bortone, tra le conduttrici più amate dell’Azienda di Viale Mazzini. Ed è proprio qui che ha voluto dire il suo pensiero, in particolare nella maniera in cui l’ormai ex coppia sta gestendo il loro addio.

Queste le sue parole al riguardo che non ammettono repliche: “Mi chiedo come mai delle persone così attente a questa cose riescano a non gestire bene la separazione. Non la gestisci bene così per i tuoi figli e io lo dico da figlio di separati e divorziati che hanno fatto l’opposto all’epoca. Potevano fare molta più attenzione“.

La confessione di Francesco

Ricordiamo infatti -per dovere di cronaca -che il giovane è stato concepito durante il matrimonio tra il comico veneto Franco Oppini e la splendida Alba Parietti, che ancora oggi, nonostante da moltissimi anni non siano più marito e moglie, sono in ottimi rapporti, più che amichevoli. Un fatto che ha permesso a Francesco di crescere sereno e di non soffrire eccessivamente per il fatto di non avere più una famiglia unita sotto lo stesso tetto.

Poi è stata la volta di un racconto davvero toccante relativo a un gesto che Alba ha voluto fare nei confronti di una persona in grave difficoltà, per il quale ha chiesto una mano alla meravigliosa conduttrice dell‘Isola Dei Famosi. Ma di che cosa si tratta?

“Mia madre aveva una persona che non stava bene e l’ultimo desiderio era di ricevere un video di Francesco. Chiesa ad Ilary questa cortesia e il video è arrivato in tre minuti. Ed era un video vero e sentito, non mandato tanto per mandare…” Un gesto -dunque- splendido che ha quasi commosso la padrona di casa di Oggi è Un Altro Giorno e che ha poi permesso in seguito a Francesco di sottolineare riguardo all’orami ex coppia: “Loro hanno una grande umanità“.