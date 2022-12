Amadeus, matrimonio fatto in mille pezzi: il divorzio ha distrutto la sua famiglia

Amadeus è oggi una vera e propria stira delle Reti Rai, nonché il mattatore numero 1 del blasonato Festival di Sanremo. Ma nel suo privato c’è anche un grande dolore. Il suo matrimonio finito in mille pezzi.

Un uomo di grande successo sul lavoro può nascondere nella sua vita privata grandi drammi . Ed è questo il caso del mitico Ama. Il racconto dei fatti…

Amadeus si sta apprestando a lavorare sodo all’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che è chiaramente molto attesa. Per lui si tratta della quarta volta consecutiva sia a livello di conduzione che di direzione artistica e ciò accade perché al di là della sua ingente professionalità che è lampante, lui ora è uno dei conduttori di punta dell’Azienda di Viale Mazzini, oltre che uno dei più amati dagli italiani da tutte le età.

Fantastico padrone di casa del game show preserale di Rai 1 I Soliti Ignoti, al momento in stand by per via della messa in onda del mondiale di Calcio, è indubbiamente un uomo vincente sul lato professionale ma che nel suo privato ha avuto anche lui “le sue gatte da pelare”.

Ed è -certamente- stato un grandissimo dolore per Ama, come si fa chiamare in segno di affetto da amici, familiari e fan, vedere finire il suo primo matrimonio, nel quale aveva creduto ciecamente e durante il quale ha messo al mondo la sua primogenita Alice. Ma per quale motivo è finita la sua prima importante unione e – soprattutto – chi è stata la sua prima moglie?

Giovanna non c’entra nulla

Si tratta di Marisa Di Martino, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che quando ha concluso la sua liason con il noto conduttore è letteralmente sparita di scena, tant’è che non sappiamo se oggi si sia rifatta una vita dal punto di vista sentimentale, oppure no. Inoltre non sappiamo nemmeno quali siano le cause che abbiano portato la coppia alla rottura, che – però – pare essere stata inevitabile.

Inoltre non c’entra affatto nulla nemmeno la splendida Giovanna Civitillo, perché quando Sebastiani l’ha conosciuta, mentre lavoravano entrambi a L’Eredità, lui non era più sentimentalmente legato alla sua prima moglie. Una prima moglie dalla quale ha anche divorziato non senza qualche difficoltà. Ma nonostante ciò , il conduttore non ha mai smesso di credere nel valore e nell’importanza del matrimonio.

Tant’è che ha sposato per ben due volte la sua nuova dolce metà, in primis con il rito civile e poi religioso, per l’immensa gioia del figlioletto Josè Alberto, che tra l’altro va d’amore e d’accordo anche con la sorellastra Alice che è- a sua volta- è molto affezionata alla seconda moglie del suo tanto celebre padre.