Stefano De Martino, ora non è più possibile nascondersi: il lieto evento nel nuovo anno

Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano nuovamente innamorati e felici è oramai noto a tutti. Non per nulla i due non si nascondono più. E ora arriva per i fan una lieta novella…

Sono la coppia più bella del mondo dello spettacolo nostrano e ora i rispettivi sostenitori, decisamente numerosi, hanno di che rallegrarsi.

Sono -indubbiamente- due personaggi molto noti, amati e nel contempo chiacchierati, dello star system italiano Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lei poi è considerata da tempo una vera e propria diva. Ergo, qualsiasi cosa dicano e facciano, ma anche non dicano o non facciano, costituisce in men che non si dica un argomento di grande interesse per la Cronaca Rosa.

E ora, che sono nuovamente tornati insieme, riunendo l’allegra famigliola, ovviamente per l’immensa gioia del loro figlio primogenito Santiago, il Gossip non li lascia stare nemmeno per un mero istante, dal momento che tutti quanti vogliono saperne di più riguardo a loro.

Inoltre si è anche mormorato in tempi assai recenti della possibilità, tra l’altro non negata dalla strepitosa showgirl argentina di pensare alla nascita di un altro figlio, il secondo per lui ma il terzo per lei. E ora arriva puntuale come un orologio svizzero la lieta novella che scalda e non poco i cuori dei loro fan , soprattutto quelli della prima ora.

La lieta novella che scalda il cuore

No, non si tratta – almeno per il momento – dell’arrivo di un nuovo bebè, sebbene -lo ribadiamo- non sia del tutto da escludere per i prossimi mesi, ma del fatto che Stefano che da un po’ di tempo ha lasciato la danza per dedicarsi con anima e corpo alla conduzione, che gli sta donando pure ingenti soddisfazioni, ben presto, diciamo dopo le festività natalizie che sono ormai alle porte, sarà nuovamente al timone della trasmissione di Rai Due Stasera Tutto è Possibile.

Una notizia decisamente assai lieta che giunge proprio in questi giorni in cui lo showman campano è tornato sul Piccolo Schermo con Bar Stella, che tanto piace ai telespettatori di ogni età, a dimostrazione che lui sia considerato oggi come oggi non solo un giovane bellissimo uomo e il signor Belen come- in effetti- era capitato in passato, ma un vero artista a tuttotondo, al di là della donna che ama.

Insomma, ora in casa De Martino-Rodriguez di star ce ne sono due ed entrambi sono molto attivi nelle loro rispettive professioni. Ed è anche certamente il fatto che oggi l’uomo si senta particolarmente realizzato dal punto di vista lavorativo se il loro rapporto che è decisamente speciale è più sereno rispetto al passato.