Dramma Amici: purtroppo la tragedia ha colpito duramente Maria | Morto a soli 28 anni

Amici è indubbiamente uno dei programmi di punta delle Reti Mediaset in generale, non solo di Canale 5 che lo trasmette da molti anni con tanto successo. Tanti sono stati i talenti che sono passati alla corte della mitica Queen Mary, che ora ne piange uno. La tragedia che le ha spaccato il cuore in due…

E’ una grande professionista ma anche una donna sensibile e dolcissima, nonché una sorta di seconda mamma per i concorrenti del suo talent, la moglie di Maurizio Costanzo. E ora soffre ricordando la scomparsa prematura di un suo artista…

Non è mai facile accettare la scomparsa di qualcuno che amiamo e/ o stimiamo, e soprattutto non lo è se chi lascia questa terra ha poco più di 20 anni, a causa- secondo molti -di trascuratezza da parte della Sanità. Lo sa bene Maria De Filippi, regina indiscussa delle Reti Mediaset, che di recente ha assistito impotente alla morte di un suo ex allievo, nonché concorrente pure di X-Factor che a soli 28 anni ha lasciato questo mondo per via di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Purtroppo il medico curante sbagliò clamorosamente la diagnosi, dopo che lui si era sottoposto ad alcune visite, ma in ogni caso oggi la super perizia ha rivelato che, nonostante lo sbaglio, non sarebbe comunque certo il fatto che sarebbe sopravvissuto.

In ogni caso il dottore indagato, che era quello di fiducia a cui il giovane si affidava da tempo, non è stato considerato reo, sebbene abbia compiuto un errore gravissimo, non capendo che il grosso livido che dopo una decina di giorni era comparso sulla coscia sinistra del suo ex paziente fosse un lampante sintomo di quella terribile malattia che lo stava uccidendo. Pertanto gli consigliò solo un bendaggio di ossido di zinco che gli applicò personalmente rispedendolo poi a casa. La diagnosi? Un semplice strappo muscolare. Peccato che come abbiamo visto si rivelò ben altro…

Michele Merlo, la sua morte ha distrutto tutti quanti

Chiaramente stiamo parlando del cantautore vicentino Michele Merlo, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi amici e familiari, nonché dei fan e dei telespettatori sempre numerosi di Amici, che non sapevano assolutamente nulla del suo stato di salute.

Anche la sua pigmalione ne è rimasta basita quando ha appurato, seguendo con attenzione gli articoli sui giornali e le varie inchieste, che in realtà i sintomi della malattia fossero evidenti e che in ogni caso il medico di cui lui si fidava non li volle vedere, forse per imprudenza.

Certo, non è affatto detto che se li avesse riconosciuti e lo avesse sottoposto ad una cura mirata, Michele si sarebbe potuto salvare, ma resta comunque sia il beneficio del dubbio nel cuore di chi lo ha amato e lo ama tutt’ora. Oggi ci rimane solo la sua splendida musica e la sua arte che lui ha espresso al massimo grado nel suo album Cuori Stupidi, uscito nel 2020.