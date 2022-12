Federico Fashion Style, non si nasconde più sulla sua intimità: “Amo un…”

Non c’è davvero pace per il carismatico Federico Fashion Style, che da qualche settimana a questa parte “sta tenendo banco”, soprattutto sui Social, per la fine della sua lunga storia d’amore con la madre di su figlia. E ora arriva la dichiarazione che spiazza tutti quanti.

Sta soffrendo e pure tanto l’hair stylist delle vip, che nello scorso anno abbiamo anche ammirato nella pista di Ballando Con le Stelle. E riguardo alla sua vita privata ha confidato…

E’ indubbiamente un immenso artista e un uomo carismatico, oltre che profondamente sensibile, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che oggi è un imprenditore di larghissimo successo. Hair stylist del cuore di molte donne del vasto mondo dello spettacolo nostrano, è molto attivo sui Social, in particolare su Instagram, sia con la pubblicazione di post che con il caricamento di varie stories che diventano in men che non si dica virali.

Ed è qui che ci ha resi partecipi dell’immenso dolore che gli ha letteralmente spaccato il cuore in due e che ha preoccupato non poco i suoi fan, sempre più numerosi. In alcuni video l’uomo con la voce rotta dal pianto e le copiose lacrime che gli scendevano sul volto, ha raccontato non solo della fine della sua lunga storia d’amore con la sua storica compagna Letizia Porcu, che ci ha presi tutti quanti contropiede , ma anche del fatto che, secondo il suo racconto, lui fatichi a sentire al telefono e a vedere di persona la loro unica figlia, che è la luce dei suoi occhi e il suo amore più grande.

Poi si è iniziato a parlare del fatto che lui potesse avere da tempo una relazione in parallelo con un’altra persona, ma non una donna, bensì un uomo. Ne ha parlato lo stesso durante una sua recente chiacchierata rilasciata al settimanale familiare Nuovo, diretto dall’accorto Riccardo Signoretti.

Lui è libero di amare chi vuole

Di risposta alla domanda che il giornalista gli ha rivolto riguardo a tale insinuazione, sottolineando se volesse smentire o confermarla, lui ha risposto in maniera alquanto sibillina dicendo: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio.”.

Ma ora la domanda da un milione di euro è questa, “è fidanzato oppure no”? “In questo momento nella mia vita non ho nessuno”, ha dichiarato il 33enne, dunque è single. Ma poi l’artista è voluto tornare sull’argomento dei suoi gusti sentimentali dichiarando a spron battuto: “Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire quale è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole“.

E sul finale ha lanciato una bella stoccata facendo chiaramente intendere che la faccenda è molto delicata e assolutamente personale: “Non mi sento di dire che cosa mi piace e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”. Della serie “colpiti e affondati!”.