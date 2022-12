Veronica Cozzani, dura strigliata a Stefano e Ignazio: “Se lo fai poi te ne pentirai”

Si sa che Veronica Cozzani, ovvero la mamma sia di Belen che di Cecilia Rodriguez, non sia una donna che ama starsene zitta e che quando si tratta di difendere le sue cucciole non si tira – di certo- indietro. E ora lancia una bella stoccata ai suoi due generi…

Parole dure verso Ignazio Moser e Stefano De Martino, rispettivamente le dolci metà della sua secondogenita e della sua primogenita. Uomini avvisati…

Non solo Belen, ma anche la sorellina minore Cecilia da qualche anno a questa parte è entrata a far parte del vasto mondo dello Spettacolo, nonché della Cronaca Rosa per via del suo privato, che tale non riesce proprio a rimanere.

Se da un lato la maggiore è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese e ha ripreso saldamente le redini della sua storia d’amore con lo showman Stefano De Martino con il quale è stata sposata e ha messo al mondo il piccolo Santiago, Ceci è legata sentimentalmente parlando con Ignazio Moser.

I due si sono conosciuti un paio di anni fa all’interno della Casa più spiata d’Italia, ovvero il GF Vip, ma lei allora non era sentimentalmente libera, dal momento che era fidanzata con l’ex corteggiatore e tronista Francesco Monte. Poi il grande pubblico ha perdonato il tradimento avvenuto in diretta e ripreso dalle telecamere, poiché ha compreso che il loro fosse realmente un grande amore e non un flirt passeggero, tant’è che ora, dopo un lungo fidanzamento e una convivenza, si parla concretamente di matrimonio, per l’immensa gioia dei rispettivi fan.

Ignazio e Stefano sono avvertiti

A intervenire sull’argomento è stata anche Veronica Cozzani, mamma di Cecilia, dal momento che durante un’ospitata della coppia a Casa Chi, dove si è parlato delle nozze imminenti, Ignazio ha confessato di un pensiero che un po’ di tempo prima gli aveva rivolto espressamente la suocera.

“A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: “Ricordati che tutti quelli che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi”. Ora è ben chiaro che tale discorso pure essere pure rivolto a Stefano De Martino che da qualche mese è ritornato a fare coppia fissa con la sua Belen, dal momento che i due hanno vissuto nel corso del tempo, dopo la fine del loro matrimonio, alcuni periodi di tira e molla, durante i quali soprattutto lei, ha vissuto altre importanti storie d’amore.

Un su tutte quella con l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, ora in forza al Grande Fratello Vip, con il quale ha messo al mondo la piccola Luna Marì. Ma poi il ballerino campano è” ritornato a Canossa”, come aveva già previsto la cara e sempre più agguerrita Veronica.