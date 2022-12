Lacrime per volto Rai: la malattia è arrivata senza preavviso

Sono state lacrime decisamente copiose e molto amare perché provenienti non solo dal cuore, ma dall’anima, quelle mostrate in TV negli scorsi giorni da un amatissimo volto di Mamma Rai. I telespettatori commossi quanto lui…

E’ davvero difficile trattenere il pianto quando l’emozione si fa sempre più strada mentre si parla di momenti assai delicati della nostra vita. E lo sa bene l’artista che non è riuscito a trattenersi durante una sua recente intervista avvenuta in un noto salotto televisivo.

Anche per gli appartenenti al vasto mondo dello spettacolo nostrano, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto e tante apparizioni televisive attive, non è sempre possibile riuscire a controllare le proprie emozioni, al di là della loro natura, quando si accingono a raccontare qualcosa di molto personale e intimo, oltre che assai doloroso.

Se poi l’argomento trattato riguarda la salute che è un dono assolutamente prezioso per ognuno di noi e la malattia che ha sfiorato dei nostri familiari, il discorso si fa ancora più complesso e difficile da sopportare. Inoltre se la persona in questione possiede un cuore grande e un animo altamente sensibile e romantico nel senso più etimologico del termine, è praticamente impossibile che durante il suo racconto la voce non gli si strozzi in gola.

Ed è quello che è esattamente accaduto nello studio di Bella Ma‘, il programma del pomeriggio di Rai Due, condotto dal carismatico Pierluigi Diaco. Ma chi è stato il suo splendido ospite che è scoppiato in lacrime durante la sua intervista?

Sono lacrime per Antonino da Diaco

Si tratta di Antonino Spadaccino, vecchia gloria di Amici di Maria Da Filippi, che ha vinto nella sua lontana sesta stagione e che, dopo qualche sporadica apparizione televisiva, tanti live e alcuni album, è sparito letteralmente dalle scene. Ma rieccolo poi apparire a settembre nella schiera dei concorrenti di Tale & Quale Show, il programma di punta del venerdì sera di Rai Uno condotto dal mitico Carlo Conti. Ed è qui che il giovane ha messo da subito in chiara luce il suo ingente talento che ha conquistato tutti quanti, dunque sia la giuria che il pubblico a casa con la sua voce calda, potente e graffiante.

E’ quindi salito sul podio e ciò gli ha donato una spinta ulteriore per proseguire con maggiore entusiasmo nel suo percorso professionale, ma oltre a parlare del suo lavoro e della sua innata passione per la musica, da Diaco l’artista ha parlato anche della sua famiglia e- in particolare -della malattia che ha colpito l’amatissima madre Rosa. Si tratta dell’Alzheimer.

Il giovane, dopo che è stato mostrato in TV un video dolcissimo, tratto direttamente dai Social, che ha visto come indiscussa protagonista la sua mamma, è scoppiato letteralmente in lacrime. Questa la sua confessione che ha spezzato il cuore i mille pezzi ai telespettatori: “E’ una malattia che arriva senza bussare alla porta, senza preavviso, di cui non si parla tanto ma finalmente grazie ala ricerca stanno cerando di migliorare, e di dare speranza nel tempo anche se proprio il tempo corre al contrario in questa malattia.”