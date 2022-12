Michelle Hunziker, la violenza subita proprio da lui: ora non si nasconde più

Siamo abituati a vedere solare e sorridente la splendida Michelle Hunziker, tra le artiste più amate e più apprezzate del nostro Paese. Ma -in realtà- nel suo passato c’è anche tanta sofferenza. Le sue parole che sanno di confessione , hanno colpito dritto al cuore i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti come un fiume in piena riguardo agli episodi venuti negli anni passati che l’hanno segnata nel profondo. Lei vittima di violenza.

Una donna indubbiamente bellissima con una fisicità davvero eccellente, nonostante le varie gravidanze affrontate. Un sorriso luminoso che ti conquista in men che non si dica e una simpatia alla quale è praticamente impossibile resistere. E che dire della sua risata frizzante e cristallina che ti sorprende e che è una vera coccola sia per il cuore che per l’anima?

Ma Michelle nonostante appaia sia un TV che sui Social, dove è molto attiva e ama mantenere un filo pressoché costante con i suoi fan, ha anche molto sofferto nel suo passato, non solo per la fine di due matrimoni, il primo con Eros Ramazzotti e il secondo con Tomaso Trussardi, ma anche per alcuni episodi molto toccanti dei quali ha deciso di parlare solo di recente.

Durante una sua chiacchierata a cuore aperto per il settimanale Oggi l’artista ha parlato dell’Associazione Doppia Difesa, fondata da lei stessa insieme all’avvocato Giulia Bongiorno nel 2007, con il preciso e puntuale obiettivo di aiutare le donne che hanno subito violenza.

Lei conosce la discriminazione e la violenza

“Aiutiamo 2000, 2500 donne all’anno. Sono tante e allo stesso tempo sempre troppo poche, io non ce la faccio più nemmeno a guardare il telegiornale ormai, l’altra sera parlavano di una ragazza incinta uccisa dal compagno”, ha raccontato Michelle che poi è voluta andare maggiormente sul personale rivelando: “Ognuno di noi, se ci pensa, cerca di fare del bene, laddove ha vissuto delle esperienze: hanno perso un proprio caro per una bruttissima malattia rara o per il cancro e si impegnano per la ricerca, e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile e violenza“.

Si tratta- indubbiamente- di dichiarazioni molto intime e forti, che hanno lasciato con il cuore frantumato e in mille pezzi i suoi fan, anche perché lei fino ad oggi, come ha candidamente confessato la stessa “non aveva mai parlato a fondo di ciò che le era successo”. Ma che cosa le è realmente accaduto?

Dello stalking ne siamo già a conoscenza, ma ha -forse- subito anche aggressioni di tipo fisico? A quanto pare sì. “A parte lo stalking io non ho mia parlato a fondo di quel che ho subito, però posso dire che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio e le donne lo sentono che io…”, ha raccontato Michelle, certamente vinta dalla commozione per poi continuare il suo discorso in maniera ancora più accorata: “La credibilità quando fai qualcosa ce l’hai perché le persone ti leggono, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive violenza, per questo per me era fondamentale parlarne, e aiutare le donne a uscire da questo circoolo vizioso”.