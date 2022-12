Nuova vita nuovo look: Ilary Blasi irriconoscibile | Per Sebastian questo e altro

Ilary Blasi è riuscita finalmente a voltare pagina, in quanto il matrimonio con Francesco Totti sembra essere ormai archiviato. Se l’ex capitano della Roma è felice accanto a Noemi Bocchi, lo stesso vale per lei da quando ha conosciuto Bastian.

Infatti ora mostra più raggiante e con un nuovo look. Delle foto pubblicate da lei su Instagram che confermano quanto detto. Tutti sono concordi nel dire che sia ancora più bella del solito.

Da luglio Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro del gossip per via della loro separazione comunicata dopo anni di matrimonio. All’inizio la colpa è stata data a Noemi, ma durante un’intervista Totti ha fatto capire che c’è stato prima il gesto dell’infedeltà ormai ex moglie. L’attuale fidanzata gli è stato accanto e così ha superato il dolore procurato da un simile dispiacere.

Poi in un secondo momento ha ritrattato per stare in buoni rapporti con la madre dei tre figli. Se lui ha preso in considerazione il silenzio, lei si è mostrata costantemente sui social condividendo tutto ciò che ha fatto, comprese le vacanze estive. Dalla Tanzania alle cene con amici nella villa di Sabaudia, senza dimenticare le foto che hanno messo in risalto la sua fisicità scultorea.

Le sono stati attribuiti dei flirt, come quello con Cristiano Iovino, un affascinante personal trainer che ha sempre smentito il gossip di cui è stato protagonista. Adesso Ilary Blasi è felice accanto a un altro e proprio grazie alla nuova fiamma che ha puntato su un nuovo look.

Una nuova versione della conduttrice

Ilary Blasi è una delle donne più belle del mondo nello spettacolo italiano. In questi giorni è comparsa sui settimanali di gossip per via della sua nuova fiamma. Si tratta di un imprenditore tedesco affascinante e dal fisico statuario, caratteristiche che hanno letteralmente stregato la conduttrice. Sono stati paparazzati nell’aeroporto di Zurigo in teneri effusioni.

Secondo i fan la nuova liaison non ha fatto altro che darle una nuova luce nel volto e il tutto si è accentuato ancor di più con una tonalità più chiara i capelli. D’altronde siamo abituati a vedere Ilary con capelli lunghi e biondi, ma stavolta ha quel tocco in più che la rende ulteriormente bella.

Per il momento la diretta interessata non si è ancora espressa su ciò che si sta dicendo sul suo conto. Fatto sta che se la storia d’amore dovesse procedere a gonfie vele, coloro che la sostengono da sempre farebbero i salti di gioia.