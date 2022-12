“Vita rovinata”: com’è ridotto Memo Remigi dopo la cacciata dalla Rai

Memo Remigi è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano: cantante, compositore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Dal 1962 ha avuto inizio la sua carriera che gli ha permesso di portare a casa tante soddisfazioni.

Purtroppo non sta passando un bel periodo a causa di quanto accaduto con Jessica Morlacchi nel pieno di una puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Ecco come è cambiata la sua vita da quel giorno funesto.

Remigi ha iniziato a esibirsi negli anni 60 nel piccolo schermo. Ha partecipato a Un disco per l’estate con la canzone Innamorati a Milano che gli ha permesso di ottenere il successo. Si è esibito anche sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Io ti darò di più nel 1965 e due anni dopo ha gareggiato in coppia con Sergio Endrigo cantando Dove credi di andare.

In un secondo momento si è dedicato alla conduzione di programmi televisivi su emittenti privati per poi passare a quelli della Rai. Molti ricorderanno sicuramente L’inquilino del piano di sotto dedicato ai bambini dove era affiancato da Topo Gigio. Si è messo alla prova anche al teatro recitando nella commedia Un angelo calibro 9 ed è stato candidato nelle liste dell’Unione di centro per la Lombardia per le elezioni regionali del 2013.

Nel 2021 ha ballato accanto a una ballerina professionista nello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci e nel frattempo ha avuto la possibilità di far parte del cast del programma Oggi è un altro giorno. Purtroppo il 22 ottobre 2002 è stato allontanato dal cast e da allora non compare più nel piccolo schermo.

“A lui è stata rovinata la vita”

Nel pieno di una diretta del programma televisivo della Rai le telecamere hanno inquadrato uno strano movimento della mano dell’uomo e questo ha scatenato il web. Ha palpeggiato Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa. Nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv una lettrice ha espresso un suo parere: “A lui è stata rovinata la vita e la reputazione”.

Cecchi Paone è intervenuto senza alcuna esitazione: “Nessuno ha rovinato la vita a nessuno”. Del resto la Morlacchi ha riportato ciò che è accaduto e Striscia la notizia ha indagato mandando in onda il servizio che non lascia alcun dubbio. Alla fine la diretta interessata ha deciso di perdonarlo, ma la Bortone ha allontanato Remigi dal programma ed è stato prontamente sostituito.

Come se non bastasse pare che la conduttrice non gli abbia fatto nemmeno una telefonata. A detta di quest’ultimo tra loro è calato il silenzio assoluto. Molti utenti social si sono lamentati di questa chiusura.