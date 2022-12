Amici, la mamma del ballerino perde le staffe: bufera contro gli autori

Ad Amici ne succede sempre una, dopo i rimproveri sulle condizioni della casa, tutti sono contro Mattia Zenzola che nega di essere uno dei colpevoli. Interviene la mamma.

Amici è un programma molto seguito dal pubblico italiano, la prima edizione risale al 2001, dall’ora ogni anno ha sempre avuto un crescente successo e sempre più ascolti. Alla conduzione, dal primo anno, c’è Maria De Filippi, amatissima da tutti gli spettatori e concorrenti.

Il programma prevede allievi e insegnanti, rispettivamente partecipanti e giudici. I partecipanti si sfidano, ballando e cantando per arrivare in finale e vincere l’edizione. Il format è quello di un talent show ma con l’aggiunta di una casa dentro la quale gli allievi vivono.

La casa in questione ha sempre le telecamere attive, in questo modo possiamo osservare h24 tutto ciò che succede all’interno di essa. Nelle ultime settimane qualcosa ha fatto infuriare Maria, i giudici e anche la produzione: le condizioni della casa. A quanto pare alcuni allievi mantengono puliti gli spazi della casa ma altri, al contrario, non puliscono, anzi, non aiutano affatto sporcandola.

Maria e i giudici hanno deciso di prendere provvedimenti per tutti e a meno che i colpevoli della sporcizia in casa non si facciano avanti. Questo eviterebbe a tutta la classe di sottoporsi al provvedimento disciplinare deciso da Rudy Zerbi e che porterebbe all’eliminazione di 6 allievi. Tra i ragazzi colpevoli c’è anche Mattia Zenzola.

Le parti di Mattia Zenzola

Tra i ragazzi ritenuti colpevoli c’è il ballerino Mattia, accusato dai giudici e dai suoi compagni. All’interno della casa per questo motivo stanno nascendo diverse controversie e litigi, il ragazzo continua a negare di essere responsabile delle condizioni della casa. A difenderlo è intervenuta la mamma del ragazzo.

La mamma di Mattia, Giulia, non ha sopportato l’atteggiamento dei compagni e insegnanti verso il figlio e ha fatto un post su Twitter, pubblicando una foto che paragonava il letto di Mattia, ordinato e pulito, con quello in disordine di altri suoi compagni. La donna ha anche ritwettato un post in cui si ringraziava Samu, in quanto è stato l’unico tra gli altri allievi a prendere le parti di Mattia, dicendo che nella casa c’è chi non pulisce per niente ma Mattia non è tra questi.

Giulia sa che il figlio potrebbe impegnarsi di più, ma non è tra quelli che non hanno mai fatto nulla, come, invece lo sono Piccolo G., Aron e Tommy Dali, allievi di Rudy Zerbi. La decisione di difendere pubblicamente il figlio ha portato un attacco con commenti negativi su di lei e il figlio, in seguito la madre di Mattia ha reso privato il suo profilo. Nel frattempo il ballerino si è attirato le antipatie della classe anche perché continuava a dire che tutti avrebbero dovuto sostenere la sfida prevista dal provvedimento. A favore di Mattia si è schierato anche un suo amico, il ballerino Christian Stefanelli. Su Twitter ha scritto: “Hanno paura di sfidarsi tra di loro tranne uno. Chissà perché”.