Ilary Blasi è già addio al nuovo amore: l’inevitabile separazione

Sta ancora facendo discutere – e pure tanto- la separazione tra l’ex capitano della Roma e la splendida conduttrice dell’Isola dei Famosi. E se lui da tempo fa coppia fissa con Noemi Bocchi, lei da qualche settimana a questa parte è stata paparazzata con un affascinante imprenditore tedesco. Ma ora pare che i due siano già lontani…

Quando i suoi fan, decisamente numerosi, hanno notato che anche lei si stava rifacendo pian piano una vita dal punto di vista sentimentale hanno esultato, vedendola serena e felice. Tuttavia ora lei e il suo nuovo amore pare che siano già lontani...

Ora entrambi hanno un nuovo partner e il fatto è innegabile. Se da un lato il Pupone convive con la bellissima Noemi Bocchi per quanto concerne la sua ormai ex moglie, si erano iniziate a fare le più svariate ipotesi riguardo a chi potesse rubarle il cuore. E così era patito il classico toto scommesse…

Ma nessuno aveva pensato che lei potesse trovare l’amore fuori dall’Italia, come- invece- è accaduto! Negli scorsi la rivista Chi, che ogni settimana ci regala sempre grandi esclusive sotto la direzione del carismatico Alfonso Signorini, ci aveva mostrato svariati scatti dove la showgirl romana si scambiava tenere effusioni con un uomo. Fatto sta che i due ora come ora non possono frequentarsi come vorrebbero dal momento che lei vive in Italia ma lui no! Ma chi è il suo nuovo lui?

Si tratta di un imprenditore tedesco di nome Bastian che vive a Francoforte. Lei è volata da lui per un week end romantico e ora hanno deciso di non nascondersi più sebbene lei non abbia ancora rilasciato alcuna nuova intervista, non solo per la Carta Stampata ma neanche per la TV…

Lei non parla

Nemmeno è andata dalla sua amica fraterna Silvia Toffanin, nel suo seguitissimo Verissimo, a parlarne ma- chiaramente- non si esclude affatto che possa andarci nei prossimi mesi. Forse ora non se la sente ancora o- magari- prima di parlarne preferisce aver sistemato la questione della separazione da Totti.

Una separazione decisamente bella tosta, oltre che decisamente molto chiacchierata, che pare possa trovare un esito sereno, anche se- pare- parecchio costoso per il calciatore che in ogni caso è stanco di continue battaglie legali come – certamente- lo è Ilary.

Inoltre i due hanno al messo tre figli ed è a loro che devono principalmente pensare. Perché ci si può separare e/o divorziare da un partner non lo si può fare da un figlio che soffre sempre e comunque innanzi a una situazione del genere, resa ancora più difficile dal fatto che mamma e papà siano due persone molto famose.