“Ecco come si è comportata”: Serena Bortone smascherata (e asfaltata) da Memo Remigi

Memo Remigi non si da pace. Ospite di Massimo Giletti all‘ Non è l’ Arena ha parlato a lungo del suo allontanamento dal programma del pomeriggio di Rai 1 che da anni tiene compagnia agli italiani di ogni età, dal lunedì al venerdì, subito dopo il TG. Stiamo – chiaramente- parlando di Oggi è un altro giorno, condotto dalla splendida Serena Bortone. Ed è proprio di lei che ha voluto parlare a spron battuto…

Ma con la giornalista i rapporti sono tesi e lui non riesce a dialogare e allora Giletti…

Ci siamo rimasti tutti quanti di sasso quando abbiamo appurato che Memo Remigi non sarebbe più stato nel cast di Oggi è un altro giorno e quando abbiamo appurato le motivazioni siamo rimasti scandalizzati: aveva messo le mani addosso, in una maniera fin troppo audace, a una sua collega, ben giovane, che non aveva affatto gradito. E lo aveva fatto in diretta televisiva! La donna in questione è l’ex leader de i Gazosa Jessica Morlacchi.

Ma c’è anche da dire che non subito è successo il Caos dal momento che la cantante nel momento del ” fattaccio” non ha detto praticamente nulla, si era solo limitata a dare una sberla sulla mano dell’uomo, spostandola sul davanti, per fargli capire che non gradiva. Tuttavia, secondo Memo, non c’è mai stato un vero confronto con lei.

Tuttavia se lei non gli ha detto nulla – almeno stando al racconto dell’ artista dai capelli rossi- ci ha pensato poi Serena Bortone, padrona di casa della trasmissione, a farlo, mandandolo via dal suo salotto. E da allora per lui sono iniziati i guai, pure belli grossi…

Lei gli nega anche una telefonata…

E’ stato accusato di molestia, cosa dalla quale lui da Giletti si è difeso, sostenendo che: ” Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio di anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente… Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica“.

Ma non avendo lei dettogli nulla a riguardo, lui ha pensato che non se la fosse presa, perlomeno non più di tanto, altrimenti, come sostenuto lo stesso, ” era pronto a chiederle scusa”. E lo sarebbe stato anche perché: ” Lui si è sempre reso disponibile con gli amici”. E lei per lui è sempre stata tale da quando la conosce.

Tuttavia ciò che ruga maggiormente all’uomo è l’atteggiamento di Serena Bortone che, dopo l’ accadimento, si è data letteralmente alla macchia con lui. ” Grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata“. Una telefonata che la7 ha effettuato con lei, cercando di farla parlare sull’argomento e- magari- di organizzare una chiacchierata con Memo, o comunque per cercare di sentire la sua versione dei fatti. Sta di fatto che anche questa volta la donna si è negata, gettando nello sconforto più totale il suo ormai ex amico.