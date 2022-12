Francesca Cipriani, giorno delle sue nozze rovinato: la disperazione è totale

Il Grande Fratello Vip, anche al dì fuori della Casa e di ciò che accade all’interno delle sue mura, fa sempre parlare di se. La ex gieffina Francesca Cipriani, che ha partecipato anche alla forma tradizionale del padre di tutti i reality, oltre che a La Pupa e il Secchione, ha sposato il suo grande amore. Ma il giorno delle sue nozze è stato rovinato, da chi e/o da che cosa?

Matrimonio con una nota stonata per la donna che non è solo bellissima ma anche simpaticissima. Tuttavia pare che per un momento, durante il suo giorno più bello, sia sparito il sorriso dal suo splendido viso… Che cosa è successo? Lo ha raccontato l’influencer Alessandro Venza nelle sue Stories, caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram…

Lo ama da tempo e non vedeva l’ora di diventare sua moglie la meravigliosa Francesca Cipriani e quando il momento è arrivato lei. come è anche normale e giusto che sia, era letteralmente al settimo cielo, così come il suo Alessandro. Era tutto pronto per una cerimonia con i fiocchi, decisamente romantica e speciale, ma qualcosa- purtroppo- per i promessi sposi, che oggi tali non sono più dal momento che si sono realmente sposati, qualcosa non è andato per il verso giusto, lasciando i presenti con l’amaro in bocca…

Da settimane erano ” partiti” gli invito ufficiali stampati su un elegante ma al contempo assai semplice cartoncino dove erano stati appuntati anche i nomi dei testimoni di nozze di entrambi. Un ruolo decisamente prestigioso e importante. E lei aveva scelto, oltre alla sua adorata sorella Elena, anche un uomo che per lei è davvero molto importante e al quale vuole molto bene.

Un uomo che, oltre a essere un ottimo giornalista, è anche un valente conduttore e che negli ultimi mesi ha non poche “gatte da pelare” per via di alcuni accadimenti che stanno prendendo vita all’interno di una trasmissione di Canale 5, giunta alla sua settima edizione… Avete capito di chi stiamo parlando?

Il testimone si è dato alla macchia!

Ma certo, stiamo – ovviamente- parlando di Alfonso Signorini che anche a questo giro è saldamente al comando, a livello di conduzione, del Grande Fratello Vip. Ed è proprio durante la sua partecipazione a questo programma che si è solidificato un anno fa il rapporto della Cipriani con lui, tanto da chiedergli di fargli da testimone di nozze. Lui ha accettato- e pare pure di buon grado- ma poi non si è presentato al matrimonio!

Sì, avete capito, proprio quel giorno si è dato letteralmente alla macchia, senza dare nessuna notizia sui Social della sua mancata presenza ne prima ne dopo la cerimonia. Al suo posto è arrivato Giucas Casella che è apparso- a quanto pare- molto felice di ricoprire tale ruolo per l’amica Francesca.

Sta di fatto che ora il vasto popolo del Web vuole necessariamente saperne di più e che attende con una certa dose di impazienza notizie al riguardo da Signorini che- secondo molti- non tarderebbero ad arrivare…