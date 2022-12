Rudy Zerbi in una valle di lacrime: la situazione è dilaniante

Amici di Maria De Filippi, all’interno del padre di tutti i talent, da molti anni a questa parte possiamo trovare in qualità di insegnante di canto Rudy Zerbi che affianca anche la regina indiscussa della TV italiana nel ruolo di giudice nel seguitissimo programma del sabato sera di Canale 5 Tu Sì Que Vales.

L’uomo, gradito ospite del salotto televisivo Verissimo, a ruota libera sul suo privato. Il suo dolore e la commozione per il suo passato.

Se osserviamo con attenzione anche l’edizione attualmente in corso di Amici, noteremo-di certo- che spesso l’ex discografico ha un atteggiamento molto severo e tosto nei confronti di alcuni allievi. Non per nulla sovente in Rete si trovano utenti che lo sostengono e pure a spron battuto. Lui non lo nega, dal momento che ne è ben consapevole.

” La disciplina, le regole e il rispetto sono importanti. Non c’è tanta differenza tra il Rudy coach e il Rudy papà“, ha candidamente confessato l’uomo innanzi alla meravigliosa Silvia Toffanin che sa sempre come far sentire a suo agio i suoi ospiti.

E così il maestro è riuscito, nel corso della sua chiacchierata a cuore aperto, del suo privato, dunque dei suoi figli, avuti da donne diverse, e del suo passato che è ancora molto doloroso da raccontare per lui. In particolare del suo padre biologico e di quello che – invece- lo ha cresciuto con immenso amore proprio come se fosse stato figlio suo.

Gli manca Giorgio, colui che lo ha cresciuto

Come ormai sappiamo il suo vero padre è Davide Mengacci ma l’uomo l’ha scoperto solo quando era grande. Prima ha sempre creduto che il suo papà fosse Giorgio. E per lui ha speso parole bellissime: ” La mia storia personale con mio padre mi ha insegnato che i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Mi ha insegnato anche a non giudicare”.

Ma la commozione in studio è arrivata poco dopo quando Rudy ha raccontato riferendosi all’ uomo che l’ha cresciuto: “Giorgio non è il mio papà di sangue, vero, è l’uomo che ha voluto la forza di prendere due figli non suoi e di crescerli con amore e attenzione. A questa cosa do un valore enorme. A volte certe lezioni, certe parole, che da ragazzino non capisci, che contesti, che ti fanno male, poi pian piano capisci il loro valore”.

E sul finale ha espresso un tenero desiderio: ” Vorrei avere ancora papà che mi dice Rudy pensaci, lo vorrei, non c’è più purtroppo. Ma lo vorrei tanto”. E lui sa che cosa significa essere genitore, visto che ha ben quattro figli, nati da tre donne diverse che ha molto amato e che rivedrà tutti insieme, con le rispettive ex, a Bologna per festeggiare come si deve il Natale.