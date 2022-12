‘Addio’ Serena Bortone: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Oggi è un altro giorno, cattive notizie per la sua meravigliosa padrona di casa, tra le conduttrici di Mamma Rai più apprezzate dal grande pubblico. Si parla addirittura di addio per lei. I telespettatori, profondamente scossi, sono in rivolta. Ma come stanno davvero ” le cose”?

Dopo il caso, perché esattamente così- pure a buona ragione- si può definire Memo Remigi, la giornalista è entrata inevitabilmente pure lei all’interno di una chiacchieratissima bufera mediatica. E attualmente si parla- udite udite- di sostituzione… Fuori i nomi dei più papabili sostituti…

Parliamoci chiaramente: non è proprio un momento molto roseo per la brava Serena Bortone che da anni ci fa compagnia, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio, subito dopo la messa in onda del Tg1, con il suo seguitissimo e amatissimo Oggi è un altro giorno.

Uno dei maggiori punti di forza del programma dell’ Azienda di Viale Mazzini, oltre la sua splendida conduttrice, è l’assi fitto parterre di collaboratori fissi che sono diventati pian piano e nel corso del tempo, una sorta di amici per i telespettatori che sono sempre più affezionati e numerosi, anche se ultimamente hanno dimostrato dei cedimenti in tale direzione… Ma andiamo ora con il racconto dei fatti…

Come ben sappiamo- da diverse settimane a questa parte, uno dei maggiori bracci destri della Bortone non fa più parte del cast in seguito a un accadimento che lo messo letteralmente alla gogna, essendo stato accusato di molestie nei confronti della collega Jessica Morlacchi, ex leader della band dei Gazosa, che da tempo ha dato il via a una brillante carriera da solista. Stiamo- chiaramente- parlando di Memo Remigi…

I nomi dei sostituti

E da quando l’uomo è uscito di scena, pare che siano iniziati i problemi anche per Serena che tale- forse- non si può più dire a livello psicologico dal momento che ha non poche ” gatte da pelare”. Tra l’altro ora che il cantante ha raccontato la sua versione dei fatti durante una sua recentissima ospitata al Non è l’Arena, dove ha svelato che lei non gli risponde più al telefono, pare che la donna sia stata ancora maggiormente presa di mira dal chiacchiericcio che non ha ormai più tregua, tanto che ora pare che per lei sia previsto un bello stop. Ma chi andrebbe in onda al posto suo?

I nomi più papabili sono sostanzialmente tre, un uomo e due donne. Quello più accreditato sarebbe Pierluigi Diaco che è già in onda con un suo programma su Rai 2 dalle 15 alle 17 e che sotto sotto non avrebbe mai nascosto il suo desiderio di ritornare sulla Rete Ammiraglia. Poi si sussurra anche di Bianca Guaccero, orfana di Detto Fatto. Infine, si parla anche di un possibile ritorno all’interno dei palinsesti dei programmi dell’ Azienda di Viale Mazzini, della splendida Caterina Balivo che sta conducendo attualmente ben due programmi su due reti diverse.

Difatti la conduttrice campana, che può anche contare su un numero elevatissimo di sostenitori sui Social, la troviamo in onda il martedì sera in prime time su Tv8 il programma, davvero delizioso, Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, e ogni giorno con il game show, in fase pre- serale, su La 7 Lingo. Chi la spunterà?