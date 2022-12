Maurizio Costanzo, a 84 anni la brutta notizia: la decisione definitiva

Una nube, piuttosto densa e alquanto minacciosa, si è fatta sentire nella vita del grande giornalista, nonché marito della mitica Queen Mary che è- ovviamente- molto preoccupata per quello che sta accadendo al suo adorato marito che a 84 anni deve fronteggiare un problema non da poco. Ma di che cosa si tratta?

Per la verità il fatto in questione sarebbe già avvenuto da diversi giorni a questa parte ma è solo nelle serata di venerdì 2 dicembre che è stato reso pubblico, gettando nello sconforto più totale i fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora, del noto giornalista. Il racconto dei fatti…

Quando si fa Informazione e si trattano argomenti forti e assai delicati, esprimendo talora la propria opinione al riguardo, soprattutto se si è un personaggio molto noto e in vista come lo è- certamente- Maurizio Costanzo, che è un uomo che non necessita di presentazioni, vista la sua eccellente carriera, è facile esseri presi di mira dalla Stampa ma anche da altre realtà.

E così possono anche fioccare delle querele che poi giungono- in certi casi- non particolarmente celermente a destinazione, in particolare se a metterle in atto non è un privato cittadino ma- addirittura- un giudice. Ma per quale motivo avrebbe denunciato il marito della magnifica Queen Mary? Che cosa avrebbe detto di sbagliato l’uomo?

A quanto Maury, durante una passata puntata del suo seguitissimo Maurizio Costanzo Show, che ancora oggi è uno dei programmi di punta delle Reti Mediaset, targata 2017 avrebbe detto parole poco lusinghiere nei confronti diretti dell’ operato del giudice, riguardanti la misura cautelare nei confronti dell’ ex fidanzato di Gessica Notaro, di nome Edson Tavares, che l’aveva colpita in pieno viso con dell’ acido.

Costanzo nei guai per via di una sua battuta…

Ma secondo il giornalista, la sentenza, non avrebbe reso l’adeguata giustizia alla donna dal momento che per l’uomo erano stati disposti solamente gli arresti domiciliari. ” Complimenti al gip”, è stato il suo commento ironico a riguardo. Inoltre ha anche invitato il Ministro della Giustizia a indagare su di esso per via dell’operato che a lui non ha affatto soddisfatto…

E così Costanzo si è trovato una condanna– che gli pesa sulla testa come una sorta di Spada di Damocle, per diffamazione che gli sarebbe costata un anno reclusione , poi convertita al pagamento della cifra di 40mila euro come sorta di risarcimento per la parte offesa.

Si parla quindi di una somma ingente ma che- a quanto pare- il conduttore dovrà pagare per risolvere la questione che è assai scottante e che è giunta a far capolino nella sua vita, poco prima del Santo Natale. L’uomo – al momento- non ha commentato nulla sull’accaduto ma siamo certi, vista la portata del caso, che qualcosa prima o poi dirà. Intanto i suoi fan si stringono intorno a lui in un unico abbraccio virtuale...