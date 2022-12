Manuel Bortuzzo, purtroppo non ce l’ha ‘fatta’: assenza all’improvviso

Manuel Bortuzzo, dopo la sue esperienza dello scorso anno all’interno del Grande Fratello Vip, dove ha intessuto una relazione con Lulù Selassié, che è finita poco dopo che entrambi sono usciti dal gioco, non è più uscito- anche suo malgrado- dalla bufera mediatica e ancor di più dal chiacchiericcio, strettamente legato alla Cronaca Rosa.

A quanto pare oggi ha un nuovo amore e sembra essere parecchio felice, per l’immensa gioia dei suoi fan. Ma ora un accadimento che lo ha riguardato molto da vicino, lo ha gettato nuovamente nel Caos… Per quale motivo?

No, non ce l’ha proprio fatta lo sportivo, nonché personaggio televisivo ( e non solo!) a tuttotondo Manuel Bortuzzo che, a seguito della sua partecipazione alla sesta edizione del padre di tutti i reality, è diventato un nome alquanto appetitoso, nonché di assoluto richiamo, per il Gossip che – si sa- regna sovrano nel nostro Paese.

La sua storia d’amore, assai travagliata, fatta di continui e – per certi- versi ” tira e molla” con la bella Lulù, che ha conosciuto proprio durante la sua permanenza all’ interno della Casa Più Spiata D’Italia, dove- tra l’altro- ha anche avuto modo di incontrare l’ex schermidore Aldo Montano con il quale è nata una speciale amicizia fraterna che prosegue ancora oggi.

Tuttavia lo stesso non si può- di certo- dire della sua liason con la Principessa dal momento che, una volta che pure lei è uscita dal gioco, perché tale si dovrebbe considerare, i due hanno iniziato, dopo una fase inziale di euforia, ha mettere in chiare luce alcune crepe all’interno del loro rapporto che si è pian piano sempre più logorato al punto di far prendere al giovane la decisione di chiudere con lei.

Grande assente da Francesca per colpa della ex

Chiaramente non è stato facile, ne per lui ne per lei, lasciarsi, anche se pare che a rimetterci maggiormente il cuore- come si suol dire- sia stata la ragazza che – a onor del vero- non hai mai goduto della simpatia del padre di lui con il quale si era trovata a condividere casa. Già. la convivenza non era a due ma a tre! E ciò pare che alla fine abbia condizionato- e non poco- il loro modo di viversi nella quotidianità e la loro relazione in toto che- come abbiamo ampiamente visto- è tristemente naufragata.

E oggi, a distanza di svariato tempo, pare che lui non abbia ancora alcuna intenzione di rivederla, tant’è che ha deciso di boicottare le nozze dell’ amica Francesca Cipriani che lo aveva invitato per paura di incontrarla dal momento che pure lei, così come le sue due amatissime e bellissime sorelle, figuravano nella lista degli ospiti.

A rivelarlo, senza tanti giri di parole, è stato l’influencer Alessandro Valenza, che ha annunciato ai suoi followers la notizia, sostenendo che fosse uscita da persone vicine a lui.