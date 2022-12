Nicola Carraro, attimi di paura per la moglie Mara Venier: come sta

Grande paura per la Regina delle domenica pomeriggio di Rai 1. Stiamo- chiaramente- parlando della mitica Mara Venier. Difatti la nota e amatissima conduttrice veneta, con anche un passato da attrice, è seriamente preoccupata per il suo adorato marito Nicola Carraro. Ma che cosa è successo?

Mancava davvero pochissimo alla diretta, a quanto pare una sola ora, del suo seguitissimo Domenica In, che ci fa compagnia nel giorno di festa da tanti anni, quando la donna ha ricevuto la notizia. E ne è rimasta sconvolta…

Non è – indubbiamente- un momento molto facile per Zia Mara, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da amici e fan, una delle conduttrici di punta dell’Azienda di Viale Mazzini. Immensa professionista e donna dal cuore immenso, oltre che sensibile, sta affrontando ora come ora un problema non da poco che riguarda direttamente il suo Nicola.

Nicola è il suo faro nella notte, molto più che un marito. E’ anche colui che la immortala sovente sia in scatti che in video, poi tosto pubblicati e caricati, sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, della sua tanto celebre moglie, che la ritraggono perlopiù in versione casalinga, tuttavia per nulla disperata.

Questa abitudine aveva preso il via due anni fa circa, in piena pandemia, e da allora anche un pubblico di giovani e persino di giovanissimi ha iniziato a seguirla con immenso entusiasmo, come lei stessa ha fatto notare con gioia. Ma ora quella gioia, vera e sincera, è oscurata da una notizia, giunta nelle scorse ore, come una sorta di fulmine a ciel sereno, per lei: il suo consorte ha il Covid!

Lui è malato e lei…

E a rendere la situazione ancora più dolorosa e complicata è che mentre lei sta a Roma, lui è a Santo Domingo, dove la coppia possiede da tempo una seconda casa che sovente mostra con un pizzico di sano orgoglio sui Social, e ove l’uomo, anche quando la sua dolce metà non può recarsi per motivi professionali, ama recarsi per rilassarsi anche nei mesi invernali, come ha anche raccontato lo stesso nel corso di alcune interviste.

E lui, con il preciso e puntuale scopo, di cercare- almeno in parte- di rasserenare la sua meravigliosa moglie, che in ansia per lui, come- del resto-è normale che sia, le ha mandato una bella foto dove, nonostante il contagio da Covid-19 lo mostra piuttosto in forma, e che lei ha prontamente condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con tanto di dolcissima dedica che ha intenerito i cuori dei rispettivi fan.

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santo Domingo Casa de campo …Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi, lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio… Ti amo“, queste le parole della conduttrice veneta che hanno conquistato in men che non si dica il vasto popolo del Web che non vede l’ora di ricevere la lieta novella, ovvero dell’avvenuta guarigione del suo amatissimo Nicola.