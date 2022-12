Altro che vita da sogno! Alessandro Del Piero dal matrimonio distrutto al ricovero d’urgenza

Sovente si pensa- ma pure assai erroneamente- che dietro a un uomo di successo e di fama, ci sia una vita felice, ricca e appagante. Ma non sempre è così. Difatti ci possono essere talora delle ombre che possono minare la sua felicità, soprattutto all’interno della sfera privata. Ed è questo stato- certamente il caso- del mitico Alessandro Del Piero.

L’uomo da molti anni vive in America con la famiglia ma in passato ha rischiato di veder andare in mille pezzi il suo matrimonio. Dulcis in fundo ha avuto anche problemi di salute- assolutamente da non sottovalutare- che lo hanno portato al ricovero…

Non è sempre stato- come si suol dire- ” tutto rose e fiori” all’interno del rapporto con la sua bellissima moglie, ovvero Sonia Amoruso, che ha conosciuto ancora quando lui giocava nella Juventus. Si era recato in un negozio di Torino dove lei lavorava come commessa. Ne rimase talmente colpito da decidere di comperare un numero impressionato di scarpe pur di farsi notare.

Poi un bel fidanzamento e un matrimonio, con la nascita di tre figli , quali Tobias, Dorotea e Sasha, che sono la luce dei suoi occhi. E con loro da tempo si è trasferito in America, dove è diventato un abile imprenditore, aprendo anche il noto e blasonato ristorante Numero 10, frequentato anche da star di fama internazionale, con le quali talora appare in alcuni scatti Social.

La crisi con Sonia e poi il ricovero d’urgenza…

Ma, se dal punto di vista professionale, ” le cose” gli sono andate sempre bene, lo stesso non si può dire del suo matrimonio dal momento che nel 2018 ha subito una durissima crisi che ha fatto pensare al peggio. Oggi i due sono più innamorati che mai, ergo, i fan di Alex possono tirare un bel sospiro di sollievo!

Tuttavia ” le grane” per lui non sono finite qui visto che nel 2020 a causa di calcoli renali è stato costretto a un ricovero e pure in super emergenza! A stargli accanto in quel momento tanto delicato, oltre ai suoi sostenitori, che in Italia sono ancora numerosissimi, anche la moglie Sonia che- a quanto pare- non l’ha mollato un secondo, facendogli sentire tutto il suo amore e la sua reale vicinanza.

Ora il peggio è passato e Alessandro sta bene ed è prontissimo ad affrontare le festività in famiglia ma anche al suo ristorante, cercando di dare sempre il massimo alla sua clientela, sempre più numerosa ed esigente. E intanto i suoi ammiratori sperano di rivederlo ben presto nel nostro Paese per qualche assai gradita ospitata in TV...