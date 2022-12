Grande Fratello Vip, i due non si trattengono sotto le lenzuola: “Facciamo un figlio”

Il Grande Fratello Vip non smette mai di regalare emozioni al pubblico. Anche se quest’esperienza televisiva giunge al termine, alcuni concorrenti riescono a lasciare un segno nel pubblico del reality più longevo della Mediaset.

In questi giorni stanno sbocciando nuovi amori e amicizie, ma l’attenzione dei fan si sta focalizzando su un desiderio espresso da uno dei concorrenti ad un altro. Ormai pare che a breve succederà qualcosa di inaspettato. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In questi giorni due ex concorrenti dell’edizione dell’anno scorso campionato una bellissima notizia ai telespettatori durante un’ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Hanno annunciato che presto diventeranno genitori e proprio nella puntata hanno scoperto che arriverà una splendida bambina.

Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro conto, dato che si trattò di un vero e proprio colpo di fulmine. Lei decise di allontanarsi da Gianmaria Antinolfi e in un secondo momento entrò nella casa Alessandro. Molti credevano che avesse un interesse per Soleil Sorge, però poi si è verificato tutt’altro. Da allora i futuri genitori sono inseparabili.

Sono la chiara dimostrazione che il vero amore può nascere anche all’interno di un contesto televisivo e anche quest’anno il Gf Vip lo conferma con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Infatti pare che abbiano intenzioni serie al punto tale che lui le avrebbe fatto una confessione del tutto inaspettata.

Il desiderio di paternità

Edoardo fin dall’inizio ha palesato il suo interesse per Antonella. Nonostante abbiano delle discussioni quotidiane, riescono sempre a trovare un equilibrio all’interno della coppia. Lui è geloso dell’amicizia di lei con Antonino Spinalbese. Infatti perde le staffe quando li vede insieme trascorrere del tempo. In realtà tra i due ragazzi non scorre buon sangue, dunque anche questo incide.

L’ultima discussione è stata fatta perché Antonella lo ha rimproverato di non coinvolgerla nei giochi di gruppo. Poi anche stavolta sono riusciti a voltare pagina. Spesso si lasciano andare in tenere effusioni davanti alle camere, però nelle ultime ore i telespettatori hanno ascoltato una frase pronunciata da Edoardo. In poche parole ha detto che quando usciranno dalla casa metteranno su una famiglia.

Secondo i telespettatori i due starebbero bruciando le tappe perché sono ancora in fase di conoscenza. Una volta spente le telecamere vivranno la quotidianità e potranno capire se guardare il futuro insieme mano nella mano o prendere strade diverse. Per scoprirlo non ci resta che attendere nuovi sviluppi.