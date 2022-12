Antonino preso a schiaffi: arriva la squalifica per la concorrente | Pubblico inorridito

Nella casa del Grande Fratello Vip ogni giorno accade qualcosa che fa scatenare il web. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono baciati, Luciano Punzo e Sarah Altobello si sono chiusi in bagno e Alberto De Pisis è tornato dopo lunghi giorni di quarantena.

Tuttavia nelle ultime ore in tanti si stanno chiedendo se un concorrente verrà squalificato per un provvedimento dei disciplinare. Nel cuore della notte un ragazzo è stato il protagonista di una spiacevole vicenda. Ecco cosa è successo e chi è l’artefice di ciò.

Antonino Spinalbese è noto per essere stato il compagno di Belen Rodriguez. Sono diventati genitori della piccola Luna Mari un anno fa, ma ora lei è tornata con Stefano De Martino mentre lui si sta mettendo in gioco nella casa del reality. Tutti hanno notato una simpatia per Ginevra Lamborghini, però non ci sono stati degli sviluppi probabilmente perché lei è andata via in seguito a una squalifica.

Poi si è avvicinato a Giaele De Donà e non sono mai andati oltre, anche perché lei è sposata. In un secondo momento è arrivata Oriana Marzoli, una bellissima venezuelana che ha stregato il ragazzo. Anche con lei ha fatto un passo indietro, ma si è spinto oltre in questo caso condividendo ore piacevoli sotto le coperte.

Lui nel pieno di una diretta ha dichiarato di non voler portare avanti la conoscenza e Oriana ha versato lacrime. Giulia Salemi e tanti telespettatori si sono lamentati del modo in cui è stata trattata da terzi. Antonino, in seguito a una frase di lei detta sul conto della figlia, ha deciso di stoppare. L’altra sera le telecamere li hanno ripresi in camera da letto e non c’era per niente un clima sereno.

Caos nel cuore della notte

Oriana ha avuto degli atteggiamenti aggressivi con Antonino. Si vede chiaramente che lei lo spinge e poi alza le gambe come se volesse farlo cadere. Poi lo schiaffeggia, gli stringe il polso e con un calcio cerca di nuovo di spintonarlo. Si alza in piedi su di lui mentre cerca di riposare e tanto altro ancora.

Il pubblico si sta chiedendo se la produzione prenderà dei provvedimenti. Nella puntata di stasera, lunedì 5 dicembre, Alfonso Signorini sicuramente ne parlerà. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Coloro che la difendevano hanno cambiato idea perché non sono state immagini belle da vedere. Come se non bastasse Oriana aveva riferito a Sarah di avere un ritardo. Questa confessione ha fatto discutere il web. Per fortuna il rischio di una gravidanza non si verificherà, dato che si è trattato di un falso allarme.