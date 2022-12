Emanuele Filiberto, disintegrato dalla moglie: “Niente favola anzi…”

Non ci sta a non chiarire- una volta per tutte- come stanno ” le cose” mettendo bene nero su bianco ” il tutto” la bellissima Clotilde, consorte del Principe Emanuele Alberto che da molti anni a questa parte è anche diventato un personaggio a tuttotondo nel nostro Paese.

Sono parole decisamente molto dure e toste quelle usate dalla donna che è – a onor del vero- una grandissima attrice. I fan della coppia spiazzati dalla sua dichiarazione che non lascia alcun margine di trattativa…

No, non ci sta più, l’artista a farsi etichettare solo ed esclusivamente come” la moglie di…”. Un fatto che – per la verità- non riguarda solo lei ma anche molte altre donne del vasto mondo dello Spettacolo, sia italiano che internazionale, che chiedono- e pure giustamente- di essere viste al di là del cognome che recano da sposate, come persone autonome. C’ è poi anche da dire che sino pure degli uomini che non amano passare per ” il marito di…” e in tale direzione è più che eloquente Stefano De Martino che ha dichiarato che fino a qualche anno fa, ai tempi del loro fidanzamento e poi del successivo matrimonio, si sentiva ” il signor Belen”.

Oggi la situazione è cambiata e lui che si è realizzato dal punto di vista professionale, diventando uno degli showman di maggior punta di Mamma Rai, non soffre più per questa condizione che non gli si addice proprio. Ma torniamo alla splendida Courau che ha alle spalle una carriera, sia teatrale che cinematografica di tutto rispetto e che gode ancora oggi di grandissimi consensi sia da parte del grande pubblico che della critica.

Donna elegantissima e raffinata, non ci sta a farsi vedere solo come una moglie e una mamma ma vuole che le persone la considerino anche un’artista quale è assolutamente. Inoltre durante una sua intervista è tornata a parlare del suo matrimonio e del rapporto con il suo tanto celebre consorte… E sono state parole di fuoco!

Vivono separati e tra di loro non è tutto “rose e fiori”…

Sono sposati dalla bellezza di 20 anni e hanno messo al mondo due bellissime figlie quali Vittoria e Luisa, nate- rispettivamente- nel 2003 e nel 2006. Molte volte si è parlato di crisi per la coppia e- in certi casi- persino di una possibile separazione. Poi ha iniziato a farsi sentire sempre più forte la voce, in primi solo sussurrata, di un possibile tradimento da parte di lui, sebbene non sia neanche mai stato ipotizzato il nome dell’amante.

E lei, la sua meravigliosa moglie, come ha reagito? Nel 2013, anno in cui il chiacchiericcio si era fatto davvero forte a riguardo, nel corso di un’intervista ha dichiarato: ” Amo profondamente Emanuele Filiberto, ma la vita non è una favola“. Un discorso che- a quanto pare- avrebbe ripreso anche di recente,

E ciò ha lasciato basiti i più che sono rimasti ancora di più a bocca aperta quando hanno scoperto che i due fanno due vite sostanzialmente separate, dal momento che lei vive stabilmente a Parigi, mentre lui risiede perlopiù in Italia, sebbene viaggi molto, e quando riesce la raggiunge in Francia.