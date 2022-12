“Battevo sui marciapiedi”: volto amatissimo di Mediaset non si nasconde più

Ci sono momenti della vita di una persona durante i quali decide, magari dopo un momento di acuta riflessione, di no nascondersi più da se stesso in primis e in secundis dagli altri. Vuole dunque mostrarsi per come è, nel Bene e nel Male, dicendo la sua e raccontando i fatti per come sono e per come sono stati, senza se e senza ma. E per farlo- ovviamente- serve una gran dose di coraggio…

E il personaggio legato alle Reti Mediaset, ma – per la verità- anche all’ universo radiofonico, che ha voluto ” aprire al rubinetto” sul suo passato, raccontando fatti dei quali non aveva mai parlato fino ad oggi, coraggioso lo è davvero tanto! ” Battevo sui marciapiedi”, è stata una delle sue piccanti e assai dolorose confessioni…

Sono state parole decisamente molto ma molto forti quelle che la persona in questione ha confessato durante una sua recente intervista, definibile- e pure a buona ragione- come una sorta di chiacchierata a cuore aperto, con il Corriere della Sera, e che pertanto non sono passate inosservate. I suoi fan poi, che sono decisamente molto numerosi, le hanno praticamente imparate a memoria e sono rimasti molto colpiti.

E’ la storia di un uomo che un giorno capisce di trovarsi in un corpo sbagliato. Si sente donna e ama la sua femminilità. Ma lui è nato negli Anni Cinquanta in Italia e ai quei tempi era davvero dura ammettere la propria omosessualità. Lui ha faticato e non poco ad ammetterlo innanzi ai suoi genitori e- infatti- non l’ha mai fatto per davvero. Non è servito.

Ha – difatti- raccontato che un giorno la madre trovò un paio di collant nella sua cameretta, li raccolse da terra, lì lavò e poi li ripose con delicatezza nel cassetto dedicato ai calzini. Lui allora era ancora molto giovane e aveva iniziato a prostituirsi. Come ha raccontato lui, ” Batteva sui marciapiedi”. Inoltre, ai tempi del liceo, passava i compiti, essendo un gran secchione, in cambio di prestazioni. Ma di chi stiamo parlando?

Le confessioni dolorose e piccanti di Platinette

Stiamo parlando di Mario Coruzzi meglio conosciuto con il nome d’arte di Platinette che negli ultimi anni è diventato sempre più un personaggio a tuttotondo, partecipando a tantissime trasmissioni di successo, iniziando anche a lavorare per Radio Deejay. L’uomo è sempre stato attaccato anche per la sua fisicità ma lui ha ammesso di aver preso tanti kg, esattemente 50, per amore di alcuni uomini, in particolare di uno: ” Ho preso 50 kg per un uomo, per conquistarlo, mi voleva così e sono esplosa come una mina. Poi c’è stato un chirurgo di Parma, anche a lui piacciono grassi…”.

Ma al di là delle sue passate storie d’amore per le quali ha anche molto sofferto, soprattutto perché la maggior parte degli uomini conduceva una doppia vita, a fare scalpore sono state sue dichiarazioni di altro genere che hanno svelato- per così dire- il suo lato più oscuro: ” Andavo a battere sui marciapiedi, battevo per strada lungo i viali, come si dice nelle canzoni”.

Inoltre, quando era ancora sui banchi di scuola, ha fatto qualcosa di decisamente molto grave, come ha lui stesso confidato: “A scuola passavo per essere uno dei più bravi della classe. Davo i compiti, ma col cavolo gratis, in cambio di prestazioni...”. Ed è il Caos…