Luca Marin a ruota libera su Federica dopo anni: “Quando l’ho beccata a letto con…”

Luca Marin per svariato tempo è stato legato sentimentalmente parlando alla Divina. Della loro rottura ” ai tempi” se ne era davvero parlato molto e in maniera alquanto dettagliata ma è a distanza di anni che lo sportivo ha deciso di raccontare un dettaglio alquanto piccante che gli ha fatto comprendere in men che non si dica che la loro storia era arrivata tristemente al capolinea.

In poche parole l’ha trovata a letto con una persona della quale lui si fidava e credeva amica. Per lui è stato- dunque- un doppio colpo assai duro da accettare e da digerire ma alla fine è riuscito, con il passare degli anni, ad avere un rapporto civile e cordiale con Federica.

Non è mai facile perdonare un tradimento e se poi cogliamo la nostra dolce metà- come si suol dire- ” con le mani nel sacco” è ancora più doloroso farlo. Ma almeno non possiamo- di certo- negare l’evidenza, così come non può farlo chi tradisce, sebbene, la storia del Gossip ci insegna, in molti cerchino comunque di ” arrampicarsi sugli specchi”.

Ma lui – il tradito- ha preso subito la situazione di petto e ha chiuso quella storia che ormai era finita, nonostante fosse viva da tempo, e avessero alle spalle anche una convivenza, di 4 mesi, a Parigi. Luca Marin non ha voluto saperne più e lei, la splendida Federica Pellegrini, non ha potuto negare nulla.

Così come il terzo incomodo, che era grande amico del suo ex e del quale lui si fidava. E – forse- è stato lui colui che ha doppiamente tradito, perché con il suo gesto ha tradito non solo l’amicizia ma anche la fiducia di una persona che gli voleva bene. Ma sapete di chi si è trattato?

Lui l’ha scoperta a letto con il suo grande amico

Di Filippo Magnini, oggi marito felice della bellissima Giorgia Palmas, che ha sposato ben due volte: la prima con rito civile e la seconda con quello religioso. Inoltre ha costruito con lei una splendida famiglia allarga, visto che lei ha avuto una figlia, oggi adolescente, dal suo precedente matrimonio. E anche Federica si è sposata, ma soltanto qualche mese fa, con il suo allenatore Matteo Giunta con il quale è venuta allo scoperto solo di recente.

Ma che cosa ha visto Luca nel lontano 2011 a Shangai durante i Campionati di Nuoto? In pratica, come ha confessato a Rivelo, non trovando in giro la sua allora fidanzata, è andato a cercarla ovunque, anche in camera sua ma quando non l’ha trovata, percependo una strana situazione, ha bussato alla porta di quella di Magnini e fu in quel momento che ha visto quello che non avrebbe mai voluto vedere…

In poche parole ha visto la sua donna a letto con Filippo. Lui voleva un confronto ma in quel momento era- forse- troppo deluso per averlo. Fatto sta che poi i due hanno fatto coppia fissa per diversi anni fino ad arrivare all‘addio che non è stato dei migliori…