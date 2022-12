Eddy Martens, lo ricordate il grande amore di Antonella Clerici? Dopo la terapia e il buio ecco come si è ridotto

Come molti sapranno la splendida Antonella Clerici, ancora oggi uno dei maggiori capi saldi a livello di conduzione di Rai 1, è stata legata per molti anni dal punto di vista sentimentale, a un uomo molto più giovane di lei, dalla cui unione è nata la meravigliosa Maelle. Ma sapete che fine ha fatto oggi Eddy Martens?

Da quando è finita la liason con la regina dei fornelli made in Italy, di lui, dopo un momento di gloria dovuto al grande chiacchiericcio connesso alla fine del loro amore, si sono perse le tracce… Eccolo oggi…

Che dei due la vera star sia sempre stata lei, è ben chiaro praticamente a tutti, così come il fatto che lui, ai tempi della loro storia, si sentisse per certi versi ” schiacciato” dalla grande fama della sua compagna che nel nostro Paese è considerato un vero e proprio mito. Bella, brava, solare e alla mano, è ancora oggi lei una delle conduttrici più amate dagli italiani che sono felici di appurare che , dopo il dolore provato per via della separazione dal padre di sua figlia Maelle, che oggi è una bellissima adolescente, ha trovato il vero amore in Vittorio Garrone, con il quale vive una meravigliosa casa nel bosco che sovente la Clerici ci mostra sui Social.

Ed Eddy? A quanto pare non vive più in Italia, bensì a Bruxelles. Si è rifatto anche lui una vita dal punto di vista sentimentale con una donna stavolta più giovane di sei anni di nome Carmen Carrasco. Le cose tra i due vanno a gonfie vele anche perché l’uomo, dopo aver vissuto un periodo molto duro e buio, è riuscito a fare chiarezza in se stesso e a ritrovarsi.

Lo ha raccontato la stessa Antonella durante una delle sue tante interviste concesse al settimanale Oggi: ” Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso. Ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”.

Oggi è un uomo di successo e si è ” ritrovato”

Chiaramente queste dichiarazioni sono state fatte un po’ di tempo fa. Oggi l’uomo sta bene ed è un imprenditore di successo all’interno del settore del barber shop. E’ soddisfatto della propria vita sia privata che professionale e ha un buon rapporto con la madre di sua figlia, sebbene il loro amore sia finito per colpa di un tradimento di lui che Antonella non è riuscita proprio a digerire.

Tuttavia pare che questo sia stato solo uno dei tanti che lui le abbia inferto durante la loro relazione, anche dopo la nascita di Maelle che sta crescendo saggia e serena, nonostante non riesca a vedere e frequentare così spesso il padre dal momento che vive molto distante.

Dal canto suo Eddy pare che soffra molto per la lontananza da lei ma che cerchi comunque di farle sentire il suo immenso amore, ” il tutto” per la grande felicità di mamma Antonella.