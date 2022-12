Adriana Volpe, la confessione tristissima dopo il Gf Vip: “Prima la notizia del brutto male poi…”

Adriana Volpe non è solo una grande professionista ma anche una donna bellissima e dolcissima che vive per la sua adorata figlia. Ma ” ai tempi” della sua partecipazione in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip, la showgirl aveva vissuto un vero e proprio dramma che le ha spaccato il cuore in mille pezzi.

Durante e poco dopo la sua permanenza di due anni fa all’ interno della Casa Più Spiata d’Italia, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri, ha vissuto un momento decisamente molto duro e triste che ha riguardato da vicino la sua famiglia.

E’ stata una gieffina anche lei, la splendida Adriana Volpe, prima di vivere l’esperienza di opinionista del padre di tutti i reality accanto a Sonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis, che riveste ancora oggi tale ruolo ma stavolta con Orietta Berti che si è detta molto felice di questa opportunità datale da Alfonso Signorini che conduce ancora una volta la trasmissione.

Adriana, che ora troviamo in forza su Tv8, sta vivendo oggi un momento molto delicato in cui sta affrontando la separazione dal marito, nonché padre di sua figlia, per la quale chiede privacy. E lo fa anche attraverso video che carica sui Social chiedendo alla Stampa di non scrivere cose non vere sul suo conto e sulla sua passata relazione dal momento che ci sta in mezzo una creatura che lei, da brava madre, sta cercando di proteggere con tutta se stessa.

Insomma, non è un gran momento, per lei dal punto di vista privato, ma non lo è stato- a onor del vero- nemmeno due anni fa, quando era tra i concorrenti del padre di tutti i reality. Difatti a marzo, quando la pandemia si stava facendo parecchio sentire anche nel nostro Paese, lei si è dovuta assentare per un po’ dal gioco…

Il dramma che l’ha investita dopo il GF

In quel periodo il suocero non stava bene. Come ha poi confessato la stessa al settimanale Chi, l’uomo aveva scoperto di avere un brutto male. Stiamo parlando del cancro. Ma per lui i dolori non si sono fermati lì: difatti a ucciderlo non è stata questa terribile malattia, bensì il Covid che ormai la faceva da padrone anche nel nostro Paese. E per la donna è stato un grandissimo dolore affrontare la sua scomparsa.

“Due settimane fa sono stata travolta, prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via”, ha confessato la conduttrice durante la sua passata intervista per la rivista diretta dall’accorto Alfonso Signorini.

Poi la donna, come tutti noi, si è dovuta rapportare con i vari e decisamente estenuanti lockdown e con la paura, vera e reale del contagio, temendo che potesse ammalarsi anche sua figlia che è la luce dei suoi occhi. Una paura che poi si è rivelata- fortunatamente- infondata.