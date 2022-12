Questa dolce bimba della pubblicità oggi è la più famosa della tv: la riconoscete?

Qui era una bambina, bellissima, con i capelli biondi e i codini. Sorridente e felice, aveva conquistato tutti quanti in uno spot degli Anni ’80 nei quali è nata. Oggi è la star del Piccolo Schermo, nonché una delle donne più chiacchierate per via del suo privato che tale non riesce proprio mai a rimanere. Avete capito di chi stiamo parlando?

Era davvero piccina quando ha mosso i suoi primi passi nel vasto mondo dello Spettacolo nel quale opera da tempo e con grande successo, soprattutto negli ultimi anni. E’ mamma ed è una grande professionista. Guardatela bene, non è poi così cambiata…

Ha sempre posseduto il sogno, diventato poi una meravigliosa e fulgida realtà, di lavorare a grandi livelli nel mondo dello Spettacolo che l’ha affascinata fin da quando era molto piccina. E lei, in nome della sua ragguardevole bellezza che- francamente-non le è mai mancata, è riuscita- come si suol dire- ” a svoltare”.

Inizialmente ha lavorato come modella, o meglio come fotomodella, e ha anche avuto dei camei al Cinema, poi è arrivata per lei, quando era maggiorenne, la TV che le ha permesso di farsi conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico, che ha incominciato a interessarsi a lei, sia dagli addetti ai lavori.

Inoltre galetto fu il suo ruolo di letterina al mitico game show preserale di Canale 5, condotto dal mitico Jerry Scotti, Passaparola per permetterle di incontrare colui che poi è stato per lungo tempo suo marito dal momento che lui, dopo averla ammirata sul Piccolo Schermo, ne è rimasto letteralmente folgorato a tal punto da chiedere ad amici comuni di fargliela assolutamente conoscere.

Ilary, la quasi ex moglie di Totti

Chiaramente l’uomo in questione è Francesco Totti, il suo ex marito, o quasi, visto che ufficialmente non è ancora avvenuta la separazione, che si preannuncia- a quanto pare- assai travagliata e dolorosa, oltre che molto costosa per l’ex capitano della Roma. Lei è- ovviamente- la divina Ilary Blasi che ora ha ritrovato il sorriso accanto a un imprenditore tedesco con il quale è stata pizzicata dai paparazzi, sempre in agguato, di Chi, il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Dunque oggi come oggi entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale dal momento che se lei ha trovato un nuovo compagno al di fuori dall’ Italia, lui da tempo fa coppia fissa con Noemi Bocchi con la quale non si nasconde più.

Tuttavia se lui ha deciso, dopo un lungo periodo di silenzio, di ” aprire il rubinetto” con la Stampa, lo stesso non si può dire di lei che almeno fino ad oggi non ha accettato alcuna intervista, così come l’invito dell’ amica fraterna Silvia Toffanin di andare nel seguitissimo salotto di Canale 5 Verissimo.