Nikita, la sorella spiffera un segreto su di lei: “Parla con quell’accento perché…”

Grande Fratello Vip, il padre di tutti quanti i reality che oggigiorno crescono come funghi dopo una giornata di pioggia, nella sua settima e alquanto rocambolesca edizione, che è ancora attualmente in corso, ha messo in luce diversi concorrenti tra cui Nikita, che è parsa sì una donna forte ma comunque dotata di varie fragilità. E oggi spunta dal cappello a cilindro una curiosità legata al suo accento…

Come mai la modella parla con un accento che non ha nulla a che vedere con il triestino ma che pare straniero? Lo ha svelato sua sorella…

Nikita è – indubbiamente- una delle concorrenti più amate dai telespettatori, che sono ancora parecchio numerosi, sebbene non come gli scorsi anni, del padre di tutti i reality in versione vip, che vede anche a questo giro la conduzione di Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi. Il giornalista quest’anno poi ha un sacco di preoccupazioni e non poche” gatte da pelare” dal momento che questa edizione, la settima per l’esattezza, si sta rivelando decisamente molto complicata e difficile da gestire.

Tanti i colpi di scena, come i momenti di alta tensione. A partire dal caso Marco Bellavia, per molti il vincitore morale della trasmissione, che ha gettato sul reality una nube scura. Poi tante altre eliminazioni, alcune a sorpresa, compresa quella di Elenoire Ferruzzi, rea di aver mancato di rispetto proprio a Nikita, sputando sul pavimento, dopo che lei era passata, sostenendo anche che ” portasse sfortuna”.

E lei- nel frattempo- si è conquistata sempre più il cuore del grande pubblico, come dimostrano le varie classifiche di gradimento. Anche i maschietti della casa sembrano apprezzarla molto anche a livello caratteriale e comportamentale non solo per la sua lampante bellezza ed eccellente fisicità.

Nikita, ecco il motivo del suo strano accento…

E ora la gente, come è anche normale che sia, vuole sempre saperne di più su di lei. In particolare nelle ultime ore, soprattutto su Twitter, in molti hanno iniziato a chiedersi per quale motivo lei parla con un accento alquanto singolare, per nulla triestino, ma quasi straniero. A svelare l’arcano ci ha pensato sui Social la sorella Jessica: “ Ha viaggiato molto e parlava sempre inglese, nel tempo ha perso l’accento triestino ed ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così quando parla in italiano”.

Ma del resto la ragazza non ha mai nascosto che anche per lavoro si è spostata di frequente dall’ Italia e ciò l’ha resa ancora più affascinante agli occhi dei più che si augurano di vederla arrivare in finale e -magari-di vincerla.

Certo è che la strada per la vittoria è ancora bella lunga , oltre che assai tortuosa, e con tutte le nuove entrate e le varie uscite, alcune delle quali decisamente repentine e inaspettate dalla Casa, è bene non fare troppi progetti a lungo termine… Grande Fratello Vip docet!