Carlo III cuore d’oro: nulla per i figli ma per loro si fa in quattro

Come ben sappiamo, alla morte della compianta e amatissima madre, la Regina Elisabetta che ha fatto la Storia non solo nel suo Paese, è salito sul trono Carlo con il nome di Carlo III. Alla sua splendida ed elegantissima moglie il ruolo, davvero prestigioso, di Regina Consorte. E mentre l’uomo non ha previsto grandi cose per i suoi figli, eccolo che mette in bella mostra un cuore d’oro per altre persone per le quali si è fatto letteralmente in quattro!

Il suo gesto non è passato- chiaramente- inosservato anche perché quando si parla del nuovo sovrano d’ Inghilterra ciò sarebbe praticamente impossibile. Ma di che cosa si tratta esattamente?

Carlo stupisce ancora una volta tutti quanti ma stavolta- ve lo diciamo chiaramente- in senso positivo. Dopo aver deciso di tagliare i viveri a molti membri della nobiltà e di togliere titoli a destra e a manca, con il preciso e puntuale scopo di risparmiare e di evitare spese inutili, un obiettivo tra l’altro ampiamente condiviso dal primogenito William e della nuora Kate Middleton, e aver chiuso quasi del tutto i ponti con il secondogenito Harry e ancora di più con la nuora Meghan Markle che non è mai stata vista di buon occhio dalla mitica Royal Family, eccolo pronto a passare per il sovrano tanto magnanimo.

L’uomo ha deciso, ovviamente anche per farsi apprezzare in misura maggiore del popolo inglese che già lo stima molto, sebbene in tale direzione siamo ancora ben lontani dall’amore che ha provato nei confronti di Elisabetta che è entrata nel mito, di aiutare le persone meno fortunate facendo loro un dono, non solo assai gradito, ma- indubbiamente- di grande utilità. Di che cosa si tratta?

Di un elettrodomestico che non può mai e poi mancare nelle nostre cucine e che deve – inoltre- funzionare bene per la nostra salute. Tuttavia è anche assai costoso comprarlo , o meglio, ricomprarlo, qualora si rompesse quello che abbiamo…

Il gesto spiazzante di Carlo: che cuore d’oro!

Per la verità si tratta di due tipologie di elettrodomestici volti alla conservazione del cibo, ovvero frigoriferi e congelatori. E sono stati acquistati da Carlo in seguito a una donazione, del tutto personale, pari a un milione di sterline, dunque una vera e propria fortuna!

I doni saranno gestiti dal Progetto Felix che li donerà alle persone realmente bisognose. Sappiamo poi che i primi 800 elettrodomestici saranno consegnati nella prossima primavera, dunque fra qualche mesetto, ma c’è da dire che è questo il periodo, dunque quello natalizio, in cui si organizzano le varie donazioni.

E lui che è diventato Re ha voluto dare una lezione assolutamente esemplare e meritevole in tale direzione. E chissà se in tutto questo non ci sia anche lo zampino della splendida Camilla…